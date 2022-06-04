У Харкові запрацював чат-бот, який розповість переселенцям чи зруйнована їхня квартира

Також планується запустити «гарячу» телефонну лінію.

Люди, які виїхали з Харкова через війну і хочуть дізнатися, чи в придатному для житла стані їхній будинок, зможуть отримати інформацію в спеціальному чат-боті @tviyDimKharkivBot.

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в суботу, 4 червня.

«Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися, чи постраждало ваше житло. Якщо так, то наскільки, чи є в будинку електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. З огляду на отримані дані, ви зможете прийняти для себе зважене рішення чи повертатися до Харкова», — сказав Терехов.

Він наголосив, що через масштаб руйнувань житлового фонду в Харкові, обстежені ще не всі будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів.

«У цьому разі ви отримаєте повідомлення, що інформація щодо вашого будинку відсутня. Це означає, що вам треба почекати кілька днів і знову дати запит на інформацію про ваш будинок в чат-боті», — сказав Терехов.

За словами мера, найближчим часом також планується запустити «гарячу» телефонну лінію для тих, хто з тих чи інших причин не зможе скористатися чат-ботом.

На сьогодні, за словами Терехова, в місті пошкоджено понад 2 тис. житлових будинків, 500 з яких не можна відновити. // LB.ua