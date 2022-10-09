У президента озвучили кількість убитих росіянами мирних українців за добу по регіонах

В Україні лише за минулу добу (8 жовтня) через обстріли з боку окупантів загинули 20 мирних жителів. Крім того, поранення отримали щонайменше 68 українців.

Такі дані вранці 9 жовтня опублікував у своєму Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Він посилається на статистику, яку ведуть місцеві військові адміністрації.

Згідно з цією інформацією, за 8 жовтня 2022 року постраждали цивільні в п’яти областях України:

– Донецька область – 3 загиблих, 14 поранених;

– Запорізька область – 12 загиблих, 50 поранених;

– Сумська область – 1 поранений;

– Харківська область – 4 загиблих (виявлено тіла вбитих раніше), 3 поранених (у т.ч. 1 постраждалий від вибуху міни);

– Чернігівська область – 1 загиблий.

– У ніч проти 9 жовтня російські війська знову вдарили по Запоріжжю. Під вогнем опинилися домівки українців. Вбито щонайменше 12 мирних жителів, поранено 49 осіб, серед них діти. // OBOZREVATEL