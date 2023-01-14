Українська ППО збила сьогодні 25 російських ракет із 38, – Залужний

Українські військові збили 18 крилатих та 7 керованих авіаційних російських ракет.

Українські ППО збили сьогодні 25 російських ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території.Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України”, – повідомив Залужний.

За його даними, загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

За оновленою інформацією ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет. // LB.ua