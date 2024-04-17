В Чернігові до 16 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

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В місті оголошено день жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Внаслідок ударів в Чернігові наразі відомо про 61 постраждалого, серед яких 3 дітей. Зокрема 3 людини вдалось врятувати з-під завалів.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Станом на 16:14 відомо про 16 загиблих внаслідок атаки.

За словами виконуючого обов’язки Чернігівської міського голови Олександра Ломако, завтра, 18 квітня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.

“Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних”, – додав Ломако.

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