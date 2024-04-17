В Чернігові до 16 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
В місті оголошено день жалоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Станом на 16:14 відомо про 16 загиблих внаслідок атаки.
За словами виконуючого обов’язки Чернігівської міського голови Олександра Ломако, завтра, 18 квітня, у місті оголошено день жалоби за загиблими.
“Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних”, – додав Ломако.