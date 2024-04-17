В Чернігові до 16 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

В місті оголошено день жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Внаслідок ударів в Чернігові наразі відомо про 61 постраждалого, серед яких 3 дітей. Зокрема 3 людини вдалось врятувати з-під завалів.