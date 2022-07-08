В окупованій Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів, систему ППО та живу силу росіян (відео)

Вранці у Новій Каховці на Херсонщині знищили склад боєприпасів російських військ.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Нова Каховка вранці. Попередньо, мінус БК (боєкомплект — УНІАН), ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється», — написав він та додав відповідне відео.

Як повідомив в ефірі «Еспресо» радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, це вже третій приліт в Нову Каховку. Окупанти, за інформацією радника голови ХОВА, намагалися передислокувати свої склади звідти.

«Втретє знищуються склади. Вони постійно передислокуються, хотіли перебазуватися в Каховку (відстань між населеними пунктами близько 14 кілометрів — УНІАН), свої склади, але передислокували в якесь інше місце. І сьогодні вранці влучне попадання. Ще офіційної інформації немає, це інформація свідків», — розповів він.

За словами Хланя, вибух був потужний, після нього певний час було детонування.

Підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

«Склади, які вони розташовують подалі від лінії фронту… Вони думають, що в них забезпечений безпечний тил. Але як ми бачимо — влучні попадання саме йдуть в склади боєкомплектів. І це вже стає такою певно традицією. Винищуючи тилові запаси орків, ми саме можемо спокійно розпочати контрнаступальні дії. Я думаю, що це така певна підготовка, бо останніми днями ми чуємо постійно про вибухи на складаї окупантів в його тилу — чи то в Херсоні, чи то в Новій Каховці, чи то в Чорнобаївці», — додав він.

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там «референдум», а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Разом з тим окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіяни планують 11 вересня. Мешканці підвдня чинять спротив псевдореферендуму.

29 червня херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до «референдуму про приєднання до Росії». Точну дату зрадник не назвав. Він певен, що Херсонська область ухвалить рішення стати частиною Росії.

Наразі Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення і деокупації Мелітополя і Херсона. Генерал Маломуж озвучив ймовірні сценарії.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки «ЗСУ іде». // УНІАН