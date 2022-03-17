В результаті обстрілу російськими окупантами Києва загинула людина, спалахнули пожежі (фото)

Оперативна інформація щодо наслідків ворожого обстрілу у Святошинському районі Києва

17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці.

Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 чоловік особового складу.

Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.

Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряду через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина.

На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 чоловіка особового складу.

ДСНС України