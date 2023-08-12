Внаслідок чергового ворожого обстрілу російськими загарбниками Куп‘янщини загинула мирна жителька

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 серпня близько 5:15 російські військові з артилерії обстріляли смт Куп‘янськ-Вузловий. Загинула 72-річна жінка.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури