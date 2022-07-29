За добу російські загарбники здійснили 53 обстріли, в результаті яких загинули 34 мирних мешканці

Впродовж останньої доби в Україні внаслідок обстрілів російських військових загинули 34 мирні мешканці.

Про це у ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає кореспондент Укрінформу.

Він поінформував, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 53 обстріли з боку російських військових.

«Ми бачимо, як ворог лютує, і ми володіємо інформацією про суттєве зменшення кількості ракет, якими наразі володіє рф. Тим не менше, вони продовжують обстрілювати (Україну – ред.), і об’єктами обстрілів переважно є саме мирні об’єкти», – сказав Єнін.

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За його інформацією, найчастіше росіяни били по Луганщині, Донеччині, Запоріжжю і Миколаївщині.

Як повідомлялося, вранці 29 липня російські загарбники обстріляли касетними снарядами зупинку громадського транспорту у Миколаєві. П’ятеро людей загинули, 12 людей перебувають у лікарні, з них семеро – у важкому стані.