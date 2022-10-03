Загарбники під час фейкового референдуму порахували навіть «голоси» українців, які виїхали з окупованої території

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому цю інформацію зі своєю дружиною обговорював військовослужбовець Псковської дивізії. Він наразі потрапив в оточення ЗСУ на східному фронті.

Дружина розказала йому останні новини про псевдореферендум – «это все на*балово… предлагали в Херсонской области купить даже «Ладу-гранту» или что-то такое, чтобы они проголосовали «за россию».

Загарбник у свою чергу поділився враженням про свою розмову з місцевим населенням окупованої Донеччини: «Местные тут говорили, что половины людей здесь нету – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны».

Але навіть знаючи про фейковість цих «референдумів», які провела рф на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони «асвабадітєлі».

Зате українські захисники на власні очі бачать, як їх зустрічають у деокупованих містах і селах. І це найкраща мотивація, щоб звільнити всі наші території!

Служба безпеки України