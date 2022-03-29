Збройним силам України передадуть 27 конфіскованих вантажівок з Росії та Білорусі

Працівники ДБР провели комплекс заходів та забезпечили передачу Збройним силам України 27 вантажівок з росії та Білорусі.

Вантажівки знаходились на території Чернівецької області та перевозили до країн Європейського Союзу непродовольчі товари. Працівники ДБР відшукали їх та перемістили до зони митного контролю Чернівецької митниці.

Відповідно до законодавства щодо правового режиму воєнного стану майно агресора — транспортні засоби, було націоналізовано та передано на потреби ЗСУ. Товари, що належали країнам-партнерам будуть направлені за призначенням.

ДБР