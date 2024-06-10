ЗСУ продовжують методично нищити нафтопереробну галузь рашистів

Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тонy нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів.

Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни.

Б’ємо ворога далі! Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ