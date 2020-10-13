18-летний нижегородский стрелок, убивший трех человек, покончил с собой

Парня, который подозревается в том, что открыл огонь из ружья на автобусной остановке в Нижегородской области РФ, нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ сообщает ТАСС, передает УНН.

В СК РФ журналистам сообщили, что «тело подозреваемого найдено с признаками суицида».

«Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек», — сказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что молодой человек, по предварительной информации, приезжал к родственникам в поселок.

«Для установления его психического состояния, в том числе в момент совершения преступления, а также причин и мотивов, ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал источник в правоохранительных органах.