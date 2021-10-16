18‑летний россиянин рассказал об избиении полицейскими и угрозах «петушить» его

18-летний оренбуржец Геннадий Швецов рассказал «Комитету против пыток», что его избили трое оперативников в городском отделе полиции №2, требуя признаться в краже телефона.

По словам Швецова, рано утром 4 октября его забрали из дома и отвезли в полицию. Задержанный отказался дать признательные показания, и его избили, говорит он. Швецов рассказал, что полицейские били его по всему телу и давали подзатыльники.

«Один из полицейских нанес мне удар в область паха ногой, от этого удара я упал. Я испытывал дикую боль внизу живота и в паху. Пока я находился на полу, другие сотрудники били меня ногами по спине, от этого я испытал острую боль и унижение», — вспоминал Швецов.

Оренбуржец не стал оговаривать себя, тогда полицейские пригрозили ему изнасилованием, пишет КПП. «Оперативник велел мне раздеться. Я отказался. Он сказал, что будет «петушить», «поиграет в бутылочку» со мной»», — рассказал молодой человек.

К вечеру Швецова отпустили из отдела. Медики зафиксировали у него «повреждения в виде кровоподтеков и ссадин левой заушной области, на шее, грудной клетки справа, левого плеча, правого лучезапястного сустава, 5-го пальца левой кисти». // Медиазона