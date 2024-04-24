Арешт заступника Шойгу: не обійшлось без активних заходів ГУР?

Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів ГУР Міноборони.

Про це повідомляють джерела УП в розвідці.

У березні сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

За словами джерела, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака досягла своєї цілі.

Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ проти розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції.

Раніше російське видання “Важные истории” заявило, що справжня причина арешту Іванова — держзрада.