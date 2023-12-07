Бразилія розгортає війська на кордоні з Венесуелою через її агресивні наміри щодо Гайани

Війська Гаяни, яка контролює спірну територію, перебувають у стані підвищеної готовності.

Бразилія заявляє, що розгортає війська вздовж кордону з Венесуелою після того, як Каракас оголосив про плани включити контрольовану Гаяною територію у межі своєї країни, пише BBC.

Багатий нафтою регіон Ессекібо був предметом суперечок між країнами з 19 століття, коли Гаяна була британською колонією. Венесуела відновила свої претензії на землю після того, як кілька років тому в Ессекібо виявили запаси нафти й газу в морі.

У неділю у Венесуелі відбувся референдум, 95% учасників якого схвалили приєднання.

Відтоді лідер Венесуели Ніколас Мадуро попросив державну нафтову компанію видати ліцензії на видобуток у регіоні й запропонував Національній асамблеї ухвалити законопроєкт про те, що Ессекібо є частиною Венесуели.

Ці заходи викликають занепокоєння в усьому регіоні. Хоча війська Гаяни перебувають у стані підвищеної готовності, бразильська армія заявила, що перекидає більше солдатів до прикордонного міста Боа-Віста, столиці штату Рорайма, а також залучає більше озброєної техніки. Військові зазначають, що посилюють свою присутність у регіоні, аби “гарантувати недоторканність території”.

Зазначимо, будь-яке військове вторгнення Венесуели буде складним з погляду логістики: венесуельським солдатам доведеться пройти через територію Бразилії, якщо вони ввійдуть до Ессекібо через місцевість зі складнішим рельєфом в іншому місці.

Про Ессекібо і передісторію конфлікту

Есекібо, маючи 159 500 квадратних кілометрів площі, становить дві третини території, контрольованої Гаяною, і тут проживає близько шостої частини її населення. Статус регіону давно є джерелом напруженості між двома сусідами.

Рішенням міжнародного арбітражного суду 1899 року Есекібо передали Великобританії, яка в той час була колоніальною державою в Гаяні. Протягом десятиліть уряди Венесуели стверджували, що це рішення було несправедливим.

У 1966 році Гаяна здобула незалежність, а Лондон та Каракас домовилися про створення комісії з представників Гаяни та Венесуели для повторного розгляду спору. Однак за 60 років ситуація не вирішилася.

У 2015 році американський нафтовий гігант ExxonMobil виявив нафту у водах біля узбережжя Ессекібо. У 2018 році Гаяна подала позов до Міжнародного суду у Гаазі (International Court of Justice), який встановить, чи має залишатися чинним рішення трибуналу 1899 року. Венесуела не визнала, що Міжнародний суд має юрисдикцію з цього питання, але відвідує слухання у справі.

Напруженість ще більше посилилася у вересні цього року, коли Гаяна провела аукціон, на якому нафтові компанії подали заявки на ліцензії на розвідку у водах Ессекібо.

Що відомо про Гаяну

Гаяна – єдина англомовна країна Південної Америки з населенням у 800 тисяч людей і з площею, яка майже дорівнює площі Великої Британії, пише BBC. Однак 80% цієї території вкрито лісами, а більшість мешканців живе на невеликій смузі атлантичного узбережжя.

Країна має досить строкате населення – 40% населення походить з родин переселенців з сучасних Індії та Пакистану, приблизно третина – нащадки привезених у часи работоргівлі африканців, решта – корінні народи Америки та метиси. Так само країна різноманітна і за релігійною ознакою – половина християни різних конфесій, третина – індуїсти, 7%-мусульмани.

Нині Гаяну вперше в історії очолює президент-мусульманин.

Довгий час країна була досить бідною, мешканці поступово мігрували в інші англомовні країни. Зараз в США, Канаді та Британії живе третина всіх гайанців. Проте якщо про поклади золота було відомо давно, відкриття великих покладів нафти на океанічному шельфі вздовж узбережжя Гаяни змінило історію країни. 2015 року там відкрили поклади в 11 млрд барелів нафти (0,6% світових запасів), вартістю понад пів трильйона доларів.

“Найновіша нафтодержава світу”, – так журнал Economist охарактеризував Гаяну.

Реакція Гаяни і світу на конфлікт