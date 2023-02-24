Десятки росіян були затримані на антивоєнних акціях у різних містах РФ (фото)

Російська влада майже нічого не говорить про річницю вторгнення, і спроби відзначити цей день були швидко пригнічені.

Щонайменше 54 особи затримали 24 лютого на антивоєнних акціях у різних містах росії.

Люди опинялися у відділах поліції за пікети, покладання квітів та навіть за напис на снігу.

Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі – 18 осіб. Також 11 людей затримали в Єкатеринбурзі, 7 — у Москві, по 4 — у Нижньому Новгороді та Барнаулі. Загалом ОВД-Інфо зафіксував антивоєнні затримання у 14 містах.

Москва запровадила жорсткі закони контролю інформації про війну, яку вона називає “спецоперацією”. Тим, хто дискредитує армію чи критикує війну, загрожує штраф чи тюремне ув’язнення. // УНН