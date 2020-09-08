Германия отказалась передать россиянам результаты анализов Навального

Инициировать дальнейшие обследования могут только родственники.

В Германии не поддержали инициативу Национальной медицинской палаты Российской Федерации о создании совместной комиссии для изучения причин состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Инициировать дальнейшие обследования могут только родственники, передает DW.

Федеральная врачебная палата (BÄK) «не является следственным органом», поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства, говорится в ответе BÄK на обращение президента Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля, который цитирует специализированное издание Deutsches Ärzteblatt в понедельник, 7 сентября .

Кроме того, согласно немецкому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования, отметили в BÄK.

В то же время палата поддержала немецких врачей, отметив, что «медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проведенного коллегами-медиками в Германии». BÄK «крайне обеспокоена» состоянием здоровья Навального и присоединяется к требованию правительства Германии к российским властям выяснить все обстоятельства, которые привели к этой опасной для его жизни болезни.

6 сентября президент российской организации Рошаль сообщил, что российские врачи предложили создать совместную с немецкими коллегами экспертную группу, чтобы «установить причину состояния» Навального. Рошаль заявил, что основная причина состояния Навального «до сих пор не понятна», а судьба российского оппозиционера «волнует многих». «Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», — сказал Рошаль.

Жена Алексея Навального Юлия ответила отказом на предложение Рошаля. По мнению жены отравленного «Новичком» оппозиционера, в нынешней ситуации Рошаль выступает «не как врач, а как голос государства» и хочет не помочь больному, а «выведать информацию и выслужиться».

7 сентября берлинская клиника «Шарите» сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось, и его вывели из искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, отметили врачи.

Спецлаборатория Вооруженных сил Германии — Бундесвера по просьбе «Шарите» провела токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера. Эксперты установили следы химического вещества группы «Новичок», их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. // LB.ua