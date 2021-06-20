В России, во время дежурства у посольства Туркменистана в Москве, застрелился полицейский

Старший лейтенант полиции совершил самоубийство на посту охраны возле посольства Туркменистана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

20 июня в пять утра дня местные жители сообщили в полицию «о ранении полицейского». Прибывший на место наряд обнаружил на посту охраны тело сотрудника ведомства, «который, по предварительной информации, покончил с собой».

Полиция проводит проверку.

В TikTok появилось видео с места инцидента, на котором видно, как двое полицейских выламывают дверь будки охраны. Уточняется, что у погибшего пулевое ранение в голову. В конце декабря источники «РИА Новости» и «Московского комсомольца» сообщили, что в Останкинском районе Москвы покончил с собой 38-летник сотрудник ФСО. Он был замначальника отделения охранной службы. Тело нашли под окнами дома, в квартире обнаружили предсмертную записку (её содержание не разглашалось).