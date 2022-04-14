Колишній «типапрезидент» РФ шантажує Фінляндію та Швецію ядерною зброєю «на відстані витягнутої руки» в разі їх приєднання до НАТО

Колишній російський президент Дмитро Медведєв продовжив погрожувати європейським країнам і шантажувати їх через намір Швеції та Фінляндії стати членами НАТО.

У своєму телеграмі пропутінський політик сказав, що «в Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників», якщо Альянс розшириться з 30 до 32 країн.

Медведєв заявив, що Росія «буде змушена» посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що «ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься».

Він також пригрозив підвищенням цін та податків, посиленням напруження уздовж кордонів, «Іскандерами» та кораблями з ядерною зброєю «буквально на відстані витягнутої руки від власного будинку».

Медведєв уже не вперше погрожує країнам у соціальних мережах.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

Швеція сусідує з Росією через Балтійське море, а Фінляндія має з нею сухопутний кордон протяжністю 1271,8 км та морський 54 кілометри. // LB.ua