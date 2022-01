Підкремлівський «бізнес-план» – вбити більше протестувальників для залучення іноземних інвестицій

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.

They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022