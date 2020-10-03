Премьер Армении назвал целью Азербайджана и Турции уничтожение армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с продолжающимся обострением в Нагорном Карабахе.

Пашинян назвал «беспрецедентными» действия Азербайджана и обвинил Турцию в прямой поддержке союзника — по словам премьера, около 150 высокопоставленных турецких военных сейчас находятся в Азербайджане и руководят боевыми действиями против Нагорного Карабаха.

Пашинян выразил мнение, что действия Азербайджана и Турции вызваны не только территориальным спором, но также имеют национальную подоплеку.

Их цель — армяне. Их цель — продолжение геноцида армян.

При этом Пашинян отметил, что несмотря на многочисленные жертвы с карабахской стороны, «противник не решил ни одной тактической задачи».

В Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются полномасштабные боевые действия с применением военной техники и артиллерии. Стороны сообщают о сотнях погибших военнослужащих и десятках мирных жителей.

Из-за чего начался конфликт, достоверно неясно, стороны возлагают ответственность за это друг на друга и заявляют о провокациях. 2 октября Армения заявила, что готова к переговорам о перемирии, Азербайджан и Турция предложение отвергли.

Турция заявляла о готовности оказать Азербайджану военную помощь, однако официально участие своих военнослужащих в боевых действиях не подтверждала.

Медуза