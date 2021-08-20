При попытке уцепиться за самолет в аэропорту Кабула погиб футболист юниорской сборной Афганистана

Среди погибших в понедельник при попытке уцепиться за американский транспортник C-17 в аэропорту Кабула оказался футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари. Гибель игрока в четверг, 19 августа, подтвердило Управление спорта Афганистана, передает RFI.

Давка и хаос в аэропорту Кабула не прекращаются с 15 августа, когда над столицей Афганистана установили контроль талибы

По данным The New York Times, Анвари было 17 лет. В афганском Управлении спорта сообщили изданию, что Заки Анвари был из бедной семьи и много работал, чтобы достичь своей мечты и стать игроком национальной сборной. «Как и многие молодые люди он увидел в приходе к власти талибов конец своим мечтам и спортивным возможностям», — рассказали в ведомстве.

Футболист — не единственный погибший при попытке попасть на американский военно-транспортный самолет на взлетной полосе аэропорта Кабула. Ранее очевидцы сняли ролик, на котором видно, как из набравшего высоту самолета падают минимум двое. Позже американские ВС подтвердили, что человеческие останки были обнаружены в отсеке шасси C-17.

Давка и хаос в аэропорту Кабула не прекращаются со дня установления контроля над столицей террористическим движением «Талибан». Аэропорт Кабула остается последней возможностью бежать из Афганистана.

По данным Reuters, по меньшей мере 12 человек погибли в аэропорту и около него со дня захвата Кабула. Неназванный представитель «Талибана» заявил, что люди погибли или от стрельбы, или в результате давки. Он призвал людей без права на вылет покинуть зону аэропорта.