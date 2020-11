Трамп напоследок сменил министра обороны США

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Марка Эспера с должности министра обороны и назначении нового главы ведомства.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал в Twitter.

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, приступая немедленно», — написал Трамп, поблагодарив Эспера за службу.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

