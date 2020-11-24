Трамп сдался: кто возглавит Госдеп, Пентагон и другие ключевые ведомства

В понедельник, 23 ноября, Дональд Трамп, отказывавшийся на протяжении трех недель признавать свое поражение на президентских выборах, похоже, согласился действовать «в соответствии с протоколом».

Он сообщил в Twitter, что отдал распоряжение членам своей команды, а также Эмили Мерфи, возглавляющей Управление по общим вопросам администрации США (GSA) «начать формальную процедуру передачи власти в стране новой администрации». Трамп подчеркнул, что сделал это в интересах страны. Вместе с тем он в очередной раз отметил, что борьба еще не закончена и он уверен в победе.

Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на свои источники в Белом доме, в шанс удержать власть в своих руках уже не верит ни один из членов действующей президентской администрации, даже сам Трамп. Только его личный адвокат Руди Джулиани продолжает настаивать на продолжении судебных разбирательств, хотя подавляющее большинство поданных исков с требованием пересчета бюллетеней с треском провалились.

Получив указание Трампа, Мерфи фактически инициировала процесс передачи власти. Это означает, что команда избранного президента Джо Байдена получила доступ к офисам всех федеральных ведомств США. Кроме того, ей будут выделены из бюджета более 7 миллионов долларов на этот переходный период, который продлится до 20 января 2021 года — дня инаугурации нового президента. Кроме того, и это очень важно, американские спецслужбы после распоряжения главы GSA начинают проверку кандидатов на ключевые посты в администрации, которых выдвинул Байден. Многих из них еще должен утвердить Конгресс США. Так что на проверку остается не так много времени — до Рождества.

Избранный президент предложил назначить на пост государственного секретаря Энтони Блинкена. Он работал заместителем главы Государственного департамента США при Бараке Обаме. Байден и Блинкен хорошо знают друг друга не менее 20 лет. Энтони — один из самых близких и давнишних его советников. В предвыборном штабе Байдена он отвечал за проблемы внешней политики.

Джо Байден и Энтони Блинкен

Блинкену 58 лет. Женился в 2002 году. Детей нет. Кандидат на пост госсекретаря происходит из нью-йоркской семьи потомственных дипломатов. Его отец был послом в Венгрии, а дядя в Бельгии.

Сам Энтони писал речи для Билла Клинтона. В 2015—2017 годах работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с «Исламским государством».

По данным Wall Street Journal, Блинкен намерен сделать своим первоочередным приоритетом международную кампанию по борьбе с коронавирусом и хочет, чтобы США играли лидирующую роль в этом деле.

Последние четыре года Блинкен возглавлял консалтинговую фирму по оценке геополитических рисков. Его партнером была бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурной. Теперь Байден хочет, чтобы она возглавила Пентагон. 14 декабря госпоже Флурной исполняется 60 лет. Она является одним из лучших экспертов в Демократической партии США по Украине, России и странам Евразии. Мишель замужем, у нее трое детей.

Мишель Флурной

Советником президента по национальной безопасности, видимо, станет Джейк Салливан, а представителем США в ООН — Линда Томас-Гринфилд. Их кандидатуры Байден озвучил еще летом.

Сюрприз он приберег для другого важного ведомства — Агентства внутренней безопасности. Его может возглавить 60-летний уроженец Кубы Алехандро Майоркас. Если Конгресс утвердит его кандидатуру, он станет первым латиноамериканцем на этом посту.

Эврил Хейнс, в прошлом первая женщина-заместитель главы ЦРУ, выдвинута директором национальной разведки. Она возглавит американское разведсообщество, состоящее из 17 организаций, и будет курировать всю национальную программу разведки.

Нашлось место в команде Байдена и для Джона Керри, бывшего госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты от демократов, проигравшего выборы Джорджу Бушу-младшему. Он станет главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. Байден дает тем самым понять всему миру, что США возвращаются к решению экологических проблем, от чего демонстративно отказался Трамп. Избранный президент назвал будущую должность Керри «климатический царь».

Джон Керри

Процесс утверждения кандидатур, предложенных Байденом, вряд ли будет легким. В Палате представителей демократы сохранили большинство, а вот в Сенате ситуация остается пока неопределенной. Республиканцы уже обеспечили себе 50 мест из 100. Не решена судьба еще двух мандатов от штата Джорджия. Если хотя бы один из них получит республиканец, контроль над верхней палатой Конгресса останется в руках этой партии. Чтобы проводить решения через Сенат, демократам необходимо получить оставшиеся два места. При равенстве голосов решающим становится мнение вице-президента США. Этот пост, как известно, 20 января займет Камала Харрис.

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Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»