У Чечні жорстоко побили адвоката і журналістку, якій публічно погрожував Кадиров

Побитій жінці поголили голову, щоб додатково принизити.

В Чечні невідомі жорстоко побили журналістку “Нової газети” Олену Мілашину і адвоката Олександра Немова, які їхали на суд над Заремою Мусаєвою – матір’ю одного з чеченських опозиціонерів.

Як повідомляє “Команда проти тортур”, по дорозі з аеропорту машині, в якій їхали журналістка і адвокат, перегородили шлях три автомобілі. Озброєні люди витягли пасажирів з машини і жорстоко їх побили ногами і пластиковими палицями. Також повідомляється про нанесення адвокату поранень ножем.

За словами Олександра, нападники погрожували їх застрелити, приставляли пістолет до голови. Зараз обидва знаходяться в лікарні, у Мілашиної черепно-мозкова травма, зламано кілька пальців на руках. Також нападники поголили журналістці голову. Обидва потерпілих насилу пересуваються, жінка періодично втрачає свідомість.

Стверджується, що нападники пригадували журналістці та адвокату “всю активність, роботи, суди, процеси, на які вони їздили”.

Після втручання російського омбудсмена Тетяни Москалькової, обох потерпілих з чеченської лікарні переправили в лікарню сусідньої Північної Осетії в місто Беслан. Також Москалькова звернулася до Слідчого комітету РФ і прокуратури Чечні. Примітно, що омбудсмен Чечні в коментарі РИА Новости назвав напад на Мілашину і Немова диверсією і провокацією проти Чеченської Республіки.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну вже доповіли про напад на журналістку Мілашину і адвоката Немова в Чечні. За словами Пєскова, мова йде про дуже серйозний напад”, який вимагає енергійних заходів і реалізації слідчих дій.

Слід зазначити, що ще в 2020 році глава Чечні Рамзан Кадиров публічно, хоча і дещо завуальовано погрожував вбивством Олені Мілашиній. Тоді вона писала критичні статті про те, як в Чечні борються з коронавірусом.

“Гей, панове з Федеральної Служби безпеки, ви повинні забезпечити безпеку [Мілашиній]! Цю газету (“Нову газету” – УНІАН) ви курируєте. Зупиніть цих нелюдів, які пишуть, провокують мій народ <…> Якщо ви хочете, щоб ми скоїли злочин і стали злочинцями, то так і скажіть! Один візьме на себе цей тягар відповідальності і понесе за законом покарання. Посидить у в’язниці і вийде! Ну не намагайтеся з нас робити бандитів, вбивць”, – заявив тоді Кадиров. // УНІАН