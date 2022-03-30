У німецьких офісах «Газпрому» пройшли обшуки в межах розслідування впливу РФ на енергетичну кризу в Європі

Тоді російський монополіст обмежив додаткові постачання газу якраз у той час, коли запаси палива в Європі впали до історичного мінімуму.

Представники Європейського Союзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів «Газпрому» в рамках розслідування ролі російського монополіста у завищенні цін на газ у Європі.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що слідчі дії відбулися в офісах Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на частку яких припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

Євросоюз розслідує вплив «Газпрому» на енергетичну кризу в Європі взимку 2021-22 років. Тоді російський монополіст обмежив додаткові постачання газу якраз у той час, коли запаси блакитного палива в Європі впали до найнижчого рівня за останні 10 років.

На початку 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка призвела до закриття низки європейських заводів. А очільниця антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер ініціювала розслідування дій «Газпрому».

Зазначається, що під час розслідування з’ясувувалися факти тиску російської сторони на європейських політиків, щоб ті схвалили запуск газопроводу «Північний потік-2».