У Сполученому Королівстві відбувся перший тур виборів на посаду премʼєр-міністра: хто лідирує

Тепер за місце Бориса Джонсона бореться 6 кандидатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон на пресконференції 7 липня оголосив про відставку. Він пробуде на посаді до жовтня. Сьогодні відбувся перший тур виборів, де вибули два претенденти: Надхім Захаві та Джеремі Хант.

За можливість обійняти посаду премʼєр-міністра Сполученого Королівства далі зможуть поборотися:

Колишній канцлер Ріші Сунак;

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс;

Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат;

Колишня міністерка оборони Британії Пенні Мордаунт;

Колишня міністерка з питань рівності Кемі Баденок;

Генеральна прокурорка Королівства Суелла Браверман.

Джерело Комітету підтвердило, що завтра у другому турі голосування не буде жодного порогу. Це означає, що з перегонів вийде лише один кандидат, який набере найменшу кількість голосів.

Перше голосування сьогодні вимагало 30 голосів, і до другого туру пройшли шість кандидатів.

Друге голосування відбудеться завтра, 14 липня.

Лідери голосування

Сунак, який пішов з посади міністра фінансів минулого тижня, очолив конкурс з 88 голосами, за ним слідує колишній міністр оборони Пенні Мордаунт з 67 голосами.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс посіла третє місце за підтримки 50 законодавців-консерваторів.

Решта кандидатів, які набрали мінімальний поріг у 30 голосів, були колишній міністр з питань рівноправності Кемі Баденок (40), Голова спеціального комітету із закордонних справ (37) і Генеральний прокурор Суелла Браверман, яка набрала 32 голоси.