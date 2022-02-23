В Казахстане от пыток умерли шесть человек, задержанных в связи с январскими событиями ― представитель генпрокуратуры

Шесть человек, задержанных в связи с январскими событиями в Казахстане, умерли в изоляторах временного содержания (ИВС) Казахстана после применения пыток. Об этом в интервью газете «Казахстанская правда» сообщил представитель специальной межведомственной группы по расследованию январских событий Ризабек Ожаров, начальник службы спецпрокуроров генпрокуратуры Казахстана отмечает издание The Insider.



По словам Ожарова, межведомственной группе передали уголовные дела по фактам применения «недозволенных методов дознания», но не все, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, то есть смерть задержанных. При таких обстоятельствах погибли два человека в ИВС Алматы, трое в Восточно-Казахстанской области и один человек в Талдыкоргане. Группа также проводит расследование по резонансному делу о пытках с применением утюга в отношении еще одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе.

Ранее этим делом занималась антикоррупционная служба. Как указывает «Медиазона. Центральная Азия», ведомство начало досудебное расследование о пытках Азамата Батырбаева, подозреваемого в сносе памятника Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане во время январских событий.

Как сообщает «Медиазона. ЦА», на допросе 23 января Батырбаев заявил, что 10 января полицейские «нанесли ему телесные повреждения». В соцсетях были опубликованы фотографии Батырбаева со множеством гематом и со следами от ожогов. Жители поселка Капал Алматинской области записали обращение к президенту Казахстана с требованием обратить внимание на дело талдыкорганца. По их словам, полицейские пытали Батырбаева утюгом и повредили ему почки.

«По данным фактам расследования продолжаются, об их результатах мы обязательно проинформируем. Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят», ― заявил представитель межведомственной группы Ризабек Ожаров в интервью «Казахстанской правде».

Казахстанские события, которых касается расследование, начались 2 января, когда в городе Жанаозене прошли митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Митинги закончились столкновениями с силовиками, которые применили светошумовые гранаты, а затем и боевое оружие. На фоне протестов, при подавлении которых погибли сотни людей, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев сместил экс-президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности Казахстана.

5 января Токаев обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Казахстане после массовых протестов возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. По данным прокуратуры, в рамках этих дел в качестве подозреваемых задержаны 780 человек, 695 из них арестованы. Власти Казахстана заявили, что всего на акциях протеста в стране было задержано около 10 000 человек.