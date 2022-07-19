В Росії співробітники МВС залучили бригаду монтажників щоб розібрати жовто-синій дах будинку їх колишнього колеги

Співробітники МВС Росії залучили бригаду монтажників, щоб розібрати жовто-синій дах будинку у Балашисі. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу База.

На дах нарікали місцеві жителі. Саме пильним громадянам не сподобалися жовто-сині кольори, обрані чоловіком. Намагаючись протидіяти появі подібних відтінків у районі, вони звернулися до поліції.

Але з’ясувалося, що будинок з жовто-синім дахом — це насправді дача колишнього дільничного Балашихи, який давно вийшов на пенсію і вирішив нарешті облаштувати собі ділянку. Він пояснив, що жодного підтексту у даху немає, оскільки матеріали було куплено ще 10 років тому.

Екс-дільничному зробили прозорий натяк — дах треба розібрати. Хазяїн дачі погодився, але сам займатися цим не став — і співробітникам МВС довелося залучати бригаду будівельників, щоб та зняла жовто-сині кольори з будинку колишнього колеги.