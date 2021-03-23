В России трое летчиков бомбардировщика Ту-22 погибли из-за неисправных катапульт
Среди погибших — командир полка ВВС.
На аэродроме под Калугой погибли трое членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Причиной инцидента стали катапульты, которые сработали на земле.
Об этом сообщает «ТАСС«, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», — сказал собеседник журналистов. // УНИАНTweet