В России трое летчиков бомбардировщика Ту-22 погибли из-за неисправных катапульт

Среди погибших — командир полка ВВС.

На аэродроме под Калугой погибли трое членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Причиной инцидента стали катапульты, которые сработали на земле.

Об этом сообщает «ТАСС«, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», — сказал собеседник журналистов. // УНИАН