В России ухажер напоил 17-летнюю подругу и бросил умирать на болоте

17-летняя учащаяся колледжа утонула в канале очистных сооружений, упав туда ночью. Девушка была вдрызг пьяна, однако следователи выяснили, что в ее смерти виновата не только она сама. Под суд пошел сожитель несчастной, который планомерно спаивал ее и фактически бросил умирать.

Как стало известно «МК», трагедия произошла в городе Электроугли Ногинского городского округа весной 2019 года. Алина (имя изменено. – Прим. авт.) к тому времени уже больше года жила со своим кавалером, 22-летним Андреем. Они познакомились в Интернете, а после того как парень вернулся из армии, решили жить вместе. Их образ жизни нельзя было назвать аскетическим – Андрей и сам любил выпить, и пристрастил к этому Алину. Девушка налегала на вино, об этом знали родственники и не раз выражали свое недовольство ее другу.

В конце марта Андрей получил отпуск на работе и пригласил в кафе своего друга отметить это событие. С ними была и Алина. Компания налегала на виски и коньяк, довольно быстро все трое изрядно набрались. В какой-то момент мужчины поссорились и подрались, персонал вызвал полицию. Андрей и Алина бросились наутек. Пьяные, они бежали, не разбирая дороги, в темноте свалились в овраг и в итоге оказались в болоте на территории очистных сооружений. Парочка выбралась на какой-то островок. Телефоны у них намокли, позвать на помощь ребята не могли. Андрей пошел искать дорогу, выбрался на шоссе, но все, на что у него хватило ума – поймать попутку, доехать до дома и лечь спать. Пробудившись на следующий день и узнав у отца, что Алина так и не возвращалась. Вместе с родственниками парень поехал на очистные сооружения, где в одном из каналов нашел труп возлюбленной. По-видимому, хмельная и озябшая девушка ночью свалилась в воду и захлебнулась.

Ногинский суд признал Андрея виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртных напитков. Его пытались обвинить в оставлении в опасности, но факт, что Алина в той ситуации обязательно умерла бы, доказать не удалось. Любитель выпивки получил 2 года условно и должен будет выплатить родным погибшей 300 тысяч рублей.