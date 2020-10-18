Жестоко избитый сатрапами агрофюрера совладелец цветочного магазина временно уехал из Беларуси

«Мы с семьей на несколько недель решили уехать на реабилитацию. Несмотря на то, что это было сделать весьма непросто, я только сейчас выдохнул и обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки , которую я получил от Вас», – говорит в видеообращении Максим.

Хорошина задержали и избили утром 13 октября. Через два часа после задержания из отделения милиции его забрали в больницу сотрудники скорой помощи.