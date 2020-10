Жестоко избитый сатрапами агрофюрера совладелец цветочного магазина временно уехал из Беларуси

View this post on Instagram

Друзья. Мы с семьей на несколько недель решили уехать на реабилитацию. Несмотря на то , что это было сделать весьма непросто , я только сейчас выдохнул и обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки , которую я получил от Вас. Спасибо Вам большое , Белорусы Вы невероятные и мы обязательно победим. Я вернусь и совсем скоро буду доставлять Вам любимые цветы. Спасибо Вам и берегите друг друга.