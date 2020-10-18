Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук рассказывала TUT.BY, что у Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, «полностью отбит весь левый бок». По словам самого Максима, при задержании его били дубинками и ногами, но разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.
Жестоко избитый сатрапами агрофюрера совладелец цветочного магазина временно уехал из Беларуси
Жестоко избитый силовиками совладелец цветочного магазина в Минске Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси.
Он отправился на реабилитацию в одну из стран Балтии на несколько недель и обещает вернуться. Об этом Максим рассказал в своем обращении, опубликованном в инстаграме, пишет Настоящее Время.