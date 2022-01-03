Що буде з тарифами на газ, електроенергію, опалення і воду у 2022 році: Аналіз та прогнози від «Ліги антитрасту»

Аналіз та прогнози від Ліга антитрасту з таких питань: Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення в 2022 році? Який річний тариф на газ може чекати українців з травня 2022 року? Наскільки вірогідне втручання держави й встановлення тарифів на газ для населення нижче ринкової вартості й за рахунок якого механізму? Які тарифи на електроенергію для населення були б економічно обґрунтованими в 2022 році? Які прогнози щодо тарифів на тепло та гарячу воду до кінця 2022 року? — Чи варто в 2022 році очікувати зміни тарифу на холодну воду?

Яку динаміку цін на газ можна очікувати на світових ринках?

Наприкінці грудня європейські ціни на блакитне паливо побили усі рекорди та перевищили позначку $2 за кубометр. Для прикладу, 22 грудня торги за газ на біржі «ICE Futures» закінчилися рекордними 2143 доларами за тисячу кубів. За рік ф’ючерси на газ зросли на 600%.

Це пов’язано, зокрема, з дефіцитом газу в європейських ПСГ (заповнені лише на 59% порівняно з 78% у попередньому році), прийдешніми морозами, активізацією військової агресії Росії проти України, «вузькими місцями» зеленого переходу та шантажем «Газпрому».

Подорожчання відбувається на фоні відкритого питання американських санкцій щодо «Північного потоку-2» та заяв німецьких урядовців про те, що запуск газопроводу «Північний потік-2» на початку 2022 року не відбудеться. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила взагалі про відсутність підстав для запуску російського газопроводу, зауваживши, що він порушує норми законодавства Європейського Союзу.

Тому, одна з цілей шантажу «Газпрому» – стимулювати європейських чиновників якнайшвидше схвалити запуск «Північного потоку-2». Та невизначеність з запуском може спричинити ще більше зростання цін на газ на світових ринках та їх утримання на високому рівні.

Зменшення дефіциту можливе на початку 2022 року. Адже танкери з газом, що прямували в Азію, на шляху переорієнтовуються на Європу і мають прибути в січні. Однак, попри очікування, спочатку ринок не відреагував на такі новини відчутним зниженням ціни. І хоча в подальшому ціна впала приблизно на 40%, але навряд чи цей ефект буде тривати довго. Та станом на зараз аналітики вже прогнозують, що криза може тривати до 2023 року, а влітку газові сховища доведеться наповнювати за високими цінами.

Але прогнозувати ціни на газ на світових ринках у сьогоднішніх геополітичних умовах важко. Бо останні місяці чітко показали світу те, про що Україна знала на власному прикладі десятки років до цього. Газ для Кремля – це перш за все зброя та політика, і лише потім – бізнес. Відповідно, як буде використовуватися ця «зброя», залежить від того, чим завершиться перегляд світового порядку.

І, звичайно, не варто забувати про Китай. Він є одним з найбільших світових споживачів енергоресурсів та має певну ринкову владу, як покупець. Отже, зміною своєї ринкової стратегії Китай може впливати на ціни та інші умови обороту газу. А їх взаємодія з Кремлем може спричинити будь-які ринкові аномалії, і не тільки цінові.

Який річний тариф на газ може чекати українців з травня 2022 року?

Зафіксована річним контрактом ціна на газ залишається незмінною до кінця опалювального сезону, тобто до травня 2022 року. Далі контракт буде переглянутий і споживачам запропонують нові річні тарифи на блакитне паливо.

За оцінками Міністерства економіки (оприлюдненими в консенсус-прогнозі № 54), газ у 2022 році може додати у ціні до 20%. Інші експерти прогнозують подорожчання на 10-16%.

В цілому, ціни на українському газовому ринку за будь-яких умов залежатимуть від світового рівня цін через те, що близько половину ресурсу ми імпортуємо. А також від бажання та фінансових можливостей діючої влади продовжувати популістичну тарифну політику.

Нещодавно Юрій Вітренко в політичному ток-шоу «Право на владу» повідомив, що «Нафтогаз України» намагається утримувати ціни для населення. Однак в Європі ринкова ціна на газ зростає, тому в підсумку держкомпанія може бути змушена переглянути тарифи в бік збільшення – якщо різниця між тарифом і ринковою ціною стане непідйомною для державного бюджету.

На користь цього свідчить і вичерпання можливостей бізнесу взяти на себе тягар фінансування «популістичних» тарифів. Перш за все продовольчий сектор відчув на собі різкий скачок цін. В подальшому, це включається в ціни на продукти харчування та викликає соціальне обурення. Влада, схоже, призначатиме «винуватцем» у цьому також бізнесменів. Через що з боку бізнесу можна очікувати активності в напрямку зменшення цінового розриву між вартістю газу для населення та для промисловості.

На додаток попереду нас чекає посівна. А значить сезонний попит на міндобрива, основна складова собівартості яких – природний газ. А значить, владі належить впоратися з ще одним викликом – уникнення дефіциту добрив та стримування цін на них, що вимагатиме знов ж таки інтервенції державного обмеженого ресурсу.

При цьому, за даними «ГазПравди», з січня 2022 року українцям також варто чекати підвищення тарифів на доставку газу в середньому на 4%. Найбільший тариф 2,95 грн за куб має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.), найменше – «Київгазу», лише 0,38 грн за кубометр.

Наскільки вірогідне втручання держави й встановлення тарифів на газ для населення нижче ринкової вартості й за рахунок якого механізму?

Враховуючи:

негативний вплив підняття тарифів на рейтинги влади ;

; низький рівень життя та доходів українців та частку населення, що перебуває за межею комунальної бідності;

та доходів українців та частку населення, що перебуває за межею комунальної бідності; тенденцію до популістичних тарифів , що зберігається протягом всіх політичних циклів життя країни;

, що зберігається протягом всіх політичних циклів життя країни; скупчення інтересів олігархів у енергетичній сфері та системне перебування регуляторів у стані регуляторного захоплення провідних гравців ринку,

ми прогнозуємо, що держава продовжить дефектну практику регулювання цін. Попри шкоду для економіки та добробуту населення, владі досі здаються привабливими подібні прості рішення. Адже вони дозволяють приховати справжню ціну газу від суспільства, олігархічну та корупційну маржу, яка в неї включена та фінансові результати власного непрофесіоналізму. Зрозуміло, що в підсумку все це оплачує населення, проте не напряму в тарифах, а приховано – в цінах на всі товари, податках, скороченні програм розвитку тощо.

Де-юре, держрегулювання ціни постачання природного газу населенню є нелегітимним без внесення змін до Закону «Про ринок природного газу». Адже в законі чітко визначено, що ціни на газ — вільні.

Однак 7 квітня 2021 року НКРЕКП затвердила постанову, якою змінила правила постачання природного газу для населення та зобов’язала побутових споживачів з 1 травня укладати так звані «річні контракти» з фіксованою ціною протягом 12 місяців.

Тобто фактично це те саме держрегулювання цін, але замасковане в обгортку річного контракту. Це не змінює суті цього інструменту і, на нашу думку, не надає йому ознак легітимності.

30 вересня між Кабміном НАК «Нафтогазом України», Офісом Президента України, профільними міністерствами та ін., було підписано Меморандум про «стримання» тарифів на газ в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Населення і бюджетники отримали газ за ціною 7, 96 і 13,6 грн за кубометр відповідно. А тепловикам «Нафтогаз» пообіцяв ціну в 7, 42 грн для того аби у своїх платіжках споживачі бачили стабільні та не надто шокуючі суми.

Це також заборонений законом механізм держрегулювання, але вже у вигляді Меморандуму.

І хоча останні місяці законодавча заборона на державне регулювання ціни газу була підкріплена зобов’язаннями встановити ринкові ціни перед МВФ, не думаємо, що це буде грати роль стримуючого фактору для влади. Адже, по перше, практика не виконувати зобов’язання є звичною для українських політиків. А по друге, невідомо, яку політику щодо державного регулювання ціни газу запроваджуватиме сам Захід. Адже якщо цінові аномалії будуть продовжуватися, а завищені ціни триматимуться більш тривалий період, навряд чи європейські споживачі будуть здатні без втручання держави витримати цей ціновий тиск. Тому, це може спонукати європейські уряди також вдаватися до цінових регулювань, що може слугувати певним виправданням втручання української держави в ринок.

За допомогою якого інструменту на цей раз влада триматиме ціни – на даному етапі важко спрогнозувати. Це в тому числі залежить від того:

хто буде на тому етапі очолювати уряд, Нафтогаз та профільне міністерство;

які практики застосовуватимуться розвиненим світом;

якою буде ринкова ціна газу тощо.

Які фактори протягом 2022 року впливатимуть на ринкову вартість електроенергії?

Вартість електроенергії для непобутових споживачів визначає вільний, хоча і висококонцентрований зі значною присутністю держави ринок. Максимальна ціна електрики для промисловості – визначається регулятором та, зокрема, через присутність на ринку гравців зі значною ринковою владою, є наближеною до реальної ціни.

Ціна електроенергії для населення повністю регулюється державою.

Як наслідок, не дивлячись на нібито впроваджені формальні атрибути сучасного ринку, це все таки унікальний вітчизняний винахід, далекий від лібералізованих європейських ринків.

Ринкову вартість електроенергії, серед іншого, викривлюють:

дотепер не ліквідоване перехресне субсидіювання цін для населення;

цін для населення; недосконалий механізм ПСО (покладання спеціальних зобов’язань);

(покладання спеціальних зобов’язань); застосовування « прайс-кепів » (обмеження регулятором верхньої межі ціни на електроенергію на окремих сегментах ринку);

» (обмеження регулятором верхньої межі ціни на електроенергію на окремих сегментах ринку); значна ринкова влада групи ДТЕК ;

; заполітизований державний сегмент генерації зі значною неформальною присутністю олігархів у операційному управлінні тощо.

Ці фактори стали наріжним камінням спотворених цінових сигналів на ринку електроенергії в останні роки. Такий стан речей скоріше за все, залишиться і в 2022 році.

Водночас, зростання цін на електроенергію – це загальносвітова тенденція. Ціни на електрику в Європі б’ють рекорди і не має гарантій, що це цінове ралі зупиниться в 2022. Відповідно в своїй ціновій політиці ми все одно вимушені будемо враховувати світові тренди, бо ми від них залежимо.

Підсумовуючи, на ціни на електрику в 2022 році в Україні впливатиме:

вартість енергоресурсів (вугілля та газ);

регуляторна політика держави;

робота Антимонопольного комітету в напрямку демонополізації ринку електрики, припинення та недопущення антиконкурентних практик на ньому;

форма та швидкість впровадження «зеленого переходу»;

світові ціни на електроенергію;

ефективність роботи державного менеджменту в керівництві державних енергетичних компаній;

ефективність та правомірність поведінки групи «ДТЕК»;

рівень агресії та тиску з боку Кремля на український та європейський енергетичний сектор;

поведінка Китаю на світових ринках енергоресурсів;

погодні умови;

рівень ділової активності та наявність/відсутність нових карантинних обмежень та пандемічних викликів;

бізнес-клімат, судова та антикорупційна реформа;

рівень професіоналізму в адмініструванні державою роботи енергетичного сектору.

Які тарифи на електроенергію для населення були б економічно обґрунтованими в 2022 році?

Економічно обґрунтована вартість електричної енергії для кінцевого споживача має включати в себе вартість її закупівлі на ринку, вартість послуги з передачі, вартість послуги з розподілу та вартість послуги постачальника.

НКРЕКП проаналізовала структуру економічно обґрунтованої ціни електроенергії для населення у серпні 2021 року.

коп/кВт-год (з ПДВ) % Середня ринкова ціна у серпні 2021 року 401,2 100% Ціна е/е як товару (ціна на РДН) 249,2 62% Тариф на передачу 35,3 9% Середній тариф на розподіл на 2 класі напруги 106,2 26% Середній тариф постачальника 10,5 3%

Отже, ціна для населення з урахуванням всіх складових мала б становити близько 4 грн/кВТ*год.

У своєму інфляційному звіті за жовтень 2021 року НБУ прогнозує, що тарифи на електроенергію підвищуватимуться високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі. Враховуючи, такий прогноз НБУ, економічно обґрунтована ціна електроенергії у 2022 році могла б бути близько 5 грн/кВт-год.

Проте, на ціну електрики впливає багато факторів, як всередині нашої країни, так і у світі в цілому. А враховуючи те, що зараз триває світова енергетична криза, поки що точно спрогнозувати її наслідки та ціни, – неможливо.

Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення в 2022 році ?

Не дивлячись на гучні лозунги влади про боротьбу з олігархами та монополіями, ситуація на ринках електроенергії залишається складною.

Ще 28 серпня цього року президент Володимир Зеленський підписав Указ №452/2021 про введення в дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз (основних проблем) на ринку електроенергії. Зокрема Кабміну доручили затвердити:

план установлення справедливої вартості електроенергії для побутових споживачів (до 30.09.2021); порядок поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів та здійснення в умовах такого переходу соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги (до 31.12.2021).

По першому пункту Кабмін відзвітував, що виконав завдання, коли на початку жовтня встановив для населення фіксовану ціну.

Цікаво, як виконають другий пункт завдання, якщо уряд спочатку популістично знизив ціну для населення на електроенергію, а виконання другого пункту завдання – передбачає її підвищення.

За таких умов, важко спрогнозувати, що переважить у 2022 році – популістичні рішення уряду не піднімати ціну електроенергії для населення, щоб зберегти рейтинги влади, чи все таки реальні ринкові механізми. Адже для розвитку економіки ціну для населення рано чи пізно доведеться підвищувати. А вразливим верствам населення витрати компенсувати цільовими субсидіями.

В цілому прогнози щодо лібералізації ціни електрики для населення схожі з «газовими». За єдиною відмінністю. Для регулювання ціни на газ владі необхідно вдаватися до більш «креативних» заходів через законодавчі заборони та Меморандум з МВФ. Ціну ж електрики поки влада може регулювати, не приховуючись.

І звичайно, на відповідь на це питання суттєво впливатиме:

в якому році нам чекати виборів до парламенту ;

; чи висуватиметься Зеленський на президентські вибори;

вибори; чи буде досягнуто політичний консенсус щодо виборів в середовищі лідерів Форбсу;

в середовищі лідерів Форбсу; чи чекатимуть провладну політичну силу значна конкуренція на наступних виборчих перегонах, чи опозиція буде «приручена» ;

на наступних виборчих перегонах, чи ; збереження закріпленого в Конституції геополітичного курсу України тощо.

Які прогнози щодо тарифів на тепло та гарячу воду до кінця 2022 року ?

Головним чинником, який визначатиме вартість опалення й гарячої води для населення є вартість газу. Вони є взаємопов’язаними, адже собівартість останнього в складових цих послуг становить близько 80%.

За підписаним 30 вересня Меморандумом, «тепловики» до травня 2022 року отримують від «Нафтогазу» фіксований обсяг газу за пільговою ціною – 7,42 грн (без врахування тарифу за доставку). Далі ціни мають бути проіндексовані (з 1 липня 2022 року і з 1 липня 2023 роки).

Отже, скоріш за все до травня 2022 року вартість опалення й гарячої води залишиться на нинішньому рівні. А от в подальшому, влітку та в опалювальний період 2022/2023 може суттєво зрости.

Згідно оцінок Мінекономіки, тарифи на опалення та гарячу воду в 2022 році можуть зрости до 18%. Інші експерти прогнозують підвищення вартості лише на 6%.

З особливостей, ціновий тиск ще спричинятиме:

занедбаний стан тепломереж ;

; результати роботи державної програми з енергоефективності ;

; професійність місцевої влади;

місцевої влади; лояльність центральної влади до тих чи інших місцевих лідерів ;

; рівень економічної активності та розвитку окремо взятого регіону тощо.

Чи варто в 2022 році очікувати зміни тарифу на холодну воду?

У собівартості послуг, що надають підприємства водопровідно-каналізаційної галузі, складова електроенергії становить близько 40%. Тобто по суті водоканали є залежними від тарифу на електроенергію.

Сьогодні водоканали купують електроенергію на рівні 4,5 грн/кВт (без ПДВ), тоді як в тарифах закладено вартість 2,8 грн кВт. А від постачальника останньої надії – за тарифом 5,52 грн/кВт.

З 1 січня 2022 року вартість передачі та розподілу електроенергії зросте на 18%. Та на 58% зросте тариф на послуги з диспетчерського управління.

За оцінками експертів, тільки через збільшення вартості електроенергії в собівартості послуг необхідно збільшити тариф на холодну воду мінімум на 28%.

Також 22 грудня НКРЕКП скорегувала тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік для 45-ти водоканалів. Це і зумовить зростання тарифів на холодну воду.

Для прикладу, коригування НКРЕКП тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2022 році для «Київводоканалу» зумовить зростання тарифу на 5 грн (ту і далі з ПДВ), та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³, з них:

– централізоване водопостачання 16 грн/м³;

– централізоване водовідведення 14 грн /м³.

Крім цього на тариф впливатиме ціна хлору або інших реагентів, що використовуються для знезараження питної води. Лідером ринку є завод «Дніпроазот». Його цінова політика також впливатиме на рівень тарифу.

Автори: Тетяна Симоненко, Олена Поканевич, експерти «Ліги антитрасту»; Наші гроші