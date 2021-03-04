Как власти в Украине планируют бороться с домашним насилием

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в Украине во время пандемии COVID-19 возросло количество случаев домашнего насилия. Люди чаще всего жалуются на физическое, психическое, экономическое и сексуальное насилие. За 9 месяцев 2020 года более 42 000 человек обратились по поводу этих вопросов к омбудсмену, что вдвое больше, чем за 2019 год.

В свою очередь уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко заявила, что в 2020 году Нацполиция составила более 130 000 протоколов за домашнее насилие. Однако далеко не все пострадавшие решаются заявить о побоях или издевательствах. Причины у каждого свои: страх порицания, стыд, токсичные установки по типу «бьет — значит любит», которые часто слышали в детстве. Поэтому на самом деле случаев домашнего насилия в Украине куда больше.