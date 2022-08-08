Кого и как судят по статье 114-2 КК Украины за передачу информации о перемещении ВСУ

После полномасштабного российского вторжения в Украину Верховная Рада ввела в уголовный кодекс несколько новых статей. Среди них — о распространении информации о расположении и перемещении украинской армии. В этом могут обвинить граждан Украины, которые пишут своим друзьям и родственникам, где стоят военные и техника. Иногда — чтобы предупредить о потенциальной опасности, поскольку именно по этим объектам приходятся наиболее интенсивные российские атаки. Но чаще — помогая российским войскам.

Издание «Ґрати» рассказывает, какие истории стоят за обвинением по новой статье.

«Шашлык на даче у Дена»

На скамье подсудимых в Киевском райсуде Харькова — 44-летний Денис Микуляк, невысокий мужчина в очках и рубашке. Вместе с матерью он живет в Лозовой, на юге Харьковской области. Работает инженером-программистом в местном колледже искусств.

Мужчину задержали в конце марта нынешнего года. По версии обвинения, озвученной в суде прокурором Антоном Стрельцом, в начале полномасштабной войны Микуляк написал в общий с друзьями чат, что в соседнем селе стоят украинские военные. Еще одному другу, но уже с российским номером, он рассказал, где в Лозовой расположен штаб территориальной обороны. За это Микуляку инкриминировали новую статью — о распространении информации о расположении и перемещении армии (, санкции которой предусматривают до восьми лет тюрьмы.

Во время ареста прокуратура утверждала, что Микуляк писал людям с пророссийскими взглядами и даже тем, кто сохранял связи с российскими военными. А также что в сообщениях была дискредитирующая Украину информация. Впрочем, во время слушаний по существу прокурор Стрелец не смог это подтвердить.

«Может, друзья, может, знакомые… Но один из телефонов зарегистрирован на территории Российской Федерации. Российский номер, переписывались — вот и все», — объяснял «Ґратам» основания для обвинения прокурор Стрелец.

В суде Микуляк полностью признал вину, поэтому прокурор просил рассматривать дело в сокращенном порядке — без исследования доказательств. Но обвиняемый все равно попросил суд выслушать его объяснения.

«Когда началась война, все стали друг с другом переписываться, люди переживали, — говорил он. — Один из чатов, в котором мы с друзьями переписывались, назывался «Шашлык на даче у Дена». Он был создан задолго до военных событий. Там всего трое человек — я и мои коллеги по колледжу».

По словам Микуляка, он хотел предупредить коллег, что военные, которые расположились в соседнем селе, могут проверять документы. А друг, которому Микуляк написал адрес штаба территориальной обороны — его однокурсник, давно переехавший в Россию.

«Его мама до сих пор живет в Лозовой. Наш и дом его мамы находится недалеко от этого штаба теробороны — метров за 300 примерно. Когда я писал данные об адресе штаба теробороны, я возмущался, что военный объект поместили в жилом доме, в девятиэтажке», — объяснял суду обвиняемый.

«Про законы политические, которые вышли в марте, я не знал, — оправдывался он. — Не знал, что эти сведения не можно передавать, не знал, что они секретные, носят какой-то военный характер. Был уверен, что это официальная информация, потому что адрес теробороны я узнал из чата нашего колледжа».

Микуляк просил суд не отправлять его в колонию, а назначить минимальный испытательный срок.

Прокурор пытался найти связь между однокурсником Микуляка в России и российскими военными — спрашивал, кем и где тот работает. Инженером в аэропорту Анадыря, городе на северо-востоке России — отвечал обвиняемый.

— То есть этот мужчина, наверно, имеет какое-то значение для вооруженных сил Российской Федерации? Проходил службу или что-то такое? — не терял надежду Стрелец. — Насколько мне известно — нет, — говорил Микуляк. — Это не военный объект? — присоединялся к допросу судья Константин Садовский. — Может, это военный аэропорт? Может, этот мужчина имеет какое-то военное звание? — Точно нет. Или я об этом не знаю, — растерянно отвечал обвиняемый.

«Утро начинается не с Генштаба»

В ответ на запрос «Ґрат» Харьковская областная прокуратура сообщила, что СБУ открыла 12 дел по статье о распространении информации о расположении и перемещении украинской армии. Четыре из них уже направили в суд. Всего по Украине расследуют как минимум 77 таких дел, 17 из них уже в суде.

«По этой статье на скамье подсудимых могу оказаться и я, и вы, и наши родственники, — считает адвокатка Наталья Булах-Кобец, представлявшая в суде Дениса Микуляка как бесплатная государственная защитница. — Мы переживаем друг о друге. Что слышали, что видели — рассказываем друг другу без злого умысла».

В судебном реестре — десятки решений об аресте подозреваемых по этой статье. Обычно подозреваемые разглашали, где стоят военные, в соцсетях. Иногда — в мессенджерах или по телефону. Пока идет расследование, подозреваемых чаще всего помещают в СИЗО. Изредка — отправляют под домашний арест.

«Законодатель принял эту статью в спешке, комментария к ней нет. А нужно разъяснять, чтобы люди понимали, какие действия являются наказуемыми, — считает Булах-Кобец. — Не обязательно передавать такую информацию гражданину России. Главное, чтобы ее не было в открытом доступе. А кто из нас заходит утром на Генштаб и смотрит, какая там информация? Да никто так не делает. Утро начинается с выяснения ситуации между родственниками и друзьями, а не с Генштаба».

Тем не менее, адвокатка не считает новую статью абсолютно вредной — учитывая военное положение.

«У нас война, извините. Во время военного положения права и интересы граждан могут нарушаться», — говорит Булах-Кобец.

По ее наблюдениям, по этой статье обвиняют и тех, у кого был злой умысел. Кроме того, есть дела, в которых, по словам обвинения, распространение информации о позициях военных привело к последствиям. В судебном реестре есть постановление об аресте такой подозреваемой.

По версии следствия, в начале весны жительница Харькова собирала информацию о перемещении по городу украинских военных, чтобы передать ее в Россию или «ЛНР». Затем она якобы переписывалась с человеком, который мог передать эту информацию силам «ЛНР».

Следователи считают, что переписка связана с последующими обстрелами этих мест со стороны россиян. Под обстрел попала именно та территория, о которой писала женщина, в том числе два жилых дома. Четыре человека погибли, еще десять получили ранения.

Во время ареста подозреваемая отрицала вину. Но ее все же отправили в СИЗО.

Большинство таких дел начинают расследовать как госизмену (, которая предусматривает наказание — от 12 до 15 лет лишения свободы), отмечает адвокатка Булах-Кобец.

«Это перестраховка. Сначала дело открывают по статье о госизмене, затем разбираются с доказательствами и часто переквалифицируют на 114-2 (о распространении информации о расположении и перемещении украинской армии — Ґ ). Потому что открыть дело по слабой статье и перейти на более серьезную сложнее», — объясняет адвокатка.

«Представитель страны-агрессора и лицо с активной пророссийской позицией»

Дело 54-летней харьковчанки, работницы «Укрпочты» Надежды Приходько, так и осталось по госизмене. На более легкую — о распространении сведений об украинской армии — ее переквалифицировать не стали. Дело поступило в Октябрьский райсуд. Обвинение представляет тот же прокурор, что и по делу Дениса Микуляка — Антон Стрелец.

«Находясь по месту проживания, 25 февраля с помощью мессенджера телеграм инициативно написала электронное письмо пользователю Странник. В ходе дальнейшего общения было установлено, что пользователь Странник — это лицо по имени Алексей, который является военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора, а именно Российской Федерации», — зачитывал он обвинительный акт.

Кроме того, по версии следствия, Приходько переписывалась с человеком по имени Вадим Медведев.

«При этом она осознавала, что указанный гражданин занимает активную пророссийскую позицию и длительное время проживает на временно оккупированной территории в городе Донецке», — продолжал Стрелец.

По версии обвинения, с конца февраля по начало марта Приходько передавала россиянину и жителю Донецка информацию о расположении украинских военных, их техники и маршруты перемещений по Харькову.

«Сообщала направления расположения населенных пунктов в Харьковской области и расстояние между ними, указывала места попадания артиллерийских и авиационных боеприпасов, выпущенных вооруженными силами РФ, что давало возможность осуществлять координацию военнослужащим страны-агрессора своего огня. Предоставляла ведомости о пунктах выдачи гуманитарной помощи жителям Харькова. А также всяческим образом проявляла предпочтения и поддерживала преступные действия армии Российской Федерации», — убеждал суд прокурор.

Пока суд заслушал только обвинительный акт. Приходько сменила бесплатного государственного адвоката на нового по соглашению — Николая Конопацкого, и он попросил время на ознакомление с материалами расследования.

Суд даже не спросил обвиняемую, признает ли она вину. Ее адвокат просил не беспокоить подзащитную — «она на успокоительных». Сам он тоже не стал ничего говорить, сославшись на то, что еще не видел материалы дела.

«Передайте куда надо, пожалуйста»

Дело Дениса Микуляка тоже было открыто по статье о госизмене. Но еще во время расследования его переквалифицировали в распространение информации о расположении и перемещении украинской армии.

Перед дебатами судья Константин Садовский прокомментировал слова обвиняемого о том, что он не знал о новой статье и не собирался делать ничего преступного.

«Незнание не освобождает от ответственности, — напомнил судья. — Но я вам разъясняю: если официально обнародуется тот или иной нормативный акт в официальных источниках, то считается, что все граждане с ним ознакомлены. То, что тот или иной гражданин что-то не прочитал, не значит, что его не поставили в известность».

Прокурор Антон Стрелец попросил для Микуляка наименьшее наказание, предусмотренное этой статьей — один год заключения. Адвокатка Наталья Булах-Кобец тоже просила один год, но условно. Она отметила, что Микуляк ранее не судим, о нем положительно отзываются на работе и дома, искренне раскаивается и содействовал расследованию. Кроме того, у него есть инвалидность и мать-пенсионерка на содержании.

«Мне это не нравится, конечно, — ответил Микуляк на вопрос судьи об отношении к преступлению. — Если б все вернуть назад, я бы этого не писал. И война мне не нравится, я ее не поддерживаю».

В тот же день судья Константин Садовский вынес приговор. Он признал Микуляка виновным, приговорил его к пяти годам лишения свободы, но условно — с испытательным сроком в два года. Микуляк вышел из СИЗО.

Это не первый приговор по новой статье. В судебном реестре есть семь таких решений. И во всех — условное наказание.

Один из приговоров вынес тот же Киевский райсуд Харькова. Жителю Золочева так же дали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Обвиняемый Александр Ткаченко и прокурор Василий Панов заключили сделку о признании вины.

По версии обвинения, в мае Ткаченко узнал, где в Золочеве стоят украинские системы залпового огня «Ураган», и написал об этом пророссийскому блогеру.

«Добрый вечер. Юра, есть такая информация. Со стороны, куда указывает стрелка, часто бьют ураганы, — вместе с сообщением обвиняемый отправил скриншот карты Золочева. — Более точное местоположение не знаю. Передайте куда надо, пожалуйста».

В суде Ткаченко полностью признал вину — безоговорочно, отметил в решении суд.

Автор: Ганна Соколова; Ґрати