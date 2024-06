Щороку на дорогах у світі гине більше мільйона людей. Як цьому запобігти

Хоча США відстають від Європи та Австралії у покращенні безпеки дорожнього руху, у країні дедалі більше поширюється “підхід до безпечних систем”, натхненний такими стратегіями, як Vision Zero, каже Брюс Гамільтон, виконавчий директор Roadway Safety Foundation.

Так народилася стратегія безпеки дорожнього руху, відома як Vision Zero. Завдяки підтримці Уусманн вона швидко набула популярності у Швеції.

Одним із ключових положень Vision Zero було проведення внутрішнього розслідування кожної смертельної ДТП у Швеції паралельно з будь-яким кримінальним розслідуванням.

Щоб унаочнити зміни в підході до безпеки дорожнього руху, Тінгвалл доручив художнику Карлу Джилгу створити низку незвичних ілюстрацій для презентацій Vision Zero. Вони показували повсякденні сцени, але ризики, пов’язані зі швидкістю, демонстрували за допомогою висоти – пішоходи йшли тротуарами і переходами поруч із запаморочливими обривами.

Дорога 2+1

У 1998 році Тінгвалл “експортував” Vision Zero до Австралії, а у 2002 році стратегію офіційно ухвалила Норвегія. На муніципальному рівні Vision Zero запровадили в десятках міст по всьому світу, від Барселони до Боготи.

У 2011 році Vision Zero стала частиною стратегії безпеки дорожнього руху ЄС. Наступного десятиліття смертність на європейських дорогах скоротилася приблизно на третину, тоді як у США смертність, навпаки, зросла.

Слід зазначити, що смертність на дорогах у Європі вже поступово знижувалася до 1995 року, і деякого прогресу, ймовірно, вдалося б досягти і без Vision Zero.

Крім того, практичне застосування стратегії Vision Zero у різних країнах також може відрізнятися.

Наприклад, Норвегія у своєму поточному плані Vision Zero має 179 різних дій – від встановлення бар’єрів на 435 км національних доріг до сприяння навчанню населення першої допомоги. А в Іспанії ініціативи Vision Zero включають боротьбу з водінням у нетверезому стані. Тим часом у містах цю стратегію найчастіше асоціюють із заходами, спрямованими на захист пішоходів і велосипедистів.

Понад 50 міст США також приєдналися до Vision Zero, хоча їхні заходи іноді відрізняються від європейських аналогів.

“Дуже легко сказати, що ви виступаєте за Vision Zero, – каже Пітер Нортон. – Важко – запровадити заходи, які дійсно роблять Vision Zero важливою”.

У лютому 2020 року у Швеції на Конференції з глобальної безпеки дорожнього руху ООН ухвалили так звану Стокгольмську декларацію, яка стала поштовхом до Second Decade for Action for Road Safety ООН та ВООЗ, яка має на меті до 2030 року скоротити смертність і травматизм на дорогах у всьому світі вдвічі.