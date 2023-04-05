Интервью офицера ФСО, который работал с Путиным и сбежал из России: «Я считаю президента военным преступником»

Война

— Оглядываясь сейчас на события февраля, как вам кажется, когда можно было бы впервые догадаться или с какой-то уверенностью утверждать, что все, точно будет война?

— По действиям не было вообще ничего, никаких предпосылок, именно по личным действиям Путина. Но по действиям, которые происходили в медийном пространстве, я для себя уже четко понимал, что что-то будет. Но я не думал, что будет именно полномасштабная война.

— Вы Владимира Путина наблюдаете довольно продолжительный период времени. Для вас человек, которого вы увидели в 2009 году, и человек, который объявлял о начале войны, — это один и тот же человек? Или он как-то менялся?

— По своему поведению это два разных человека. То есть мы помним, когда бывший директор ФСБ стал премьер-министром, потом президентом, был энергичный, активный. Он, конечно, до 2020 года таким же был активным, если судить по командировкам, их было действительно очень много. А сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности. В моем понимании в XXI веке здравомыслящий человек, который объективно смотрит на все происходящее в мире, а тем более способен как-то прогнозировать хотя бы в среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну.

— У ваших коллег достаточно ура-патриотические настроения. Они поддерживают президента и эту войну. Они как-то объясняли вам в разговорах, зачем нужна война?

— Я, конечно, скажу, но это не моя реплика, и, в принципе, это звучит жутко. Соотношение примерно 50 на 50. Половина в ФСО считает, что надо было еще в 2014 году ракетами разбомбить майдан в Киеве. А другие: «А чего, а как иначе [надо было поступить сейчас с Украиной]?» Честно, я надеялся, что будут люди, которые хотя бы в частных беседах будут хоть как-то говорить: «Ребята, ну вообще-то это война, вообще люди гибнут». Я надеялся, что будут звучать такие фразы. К сожалению, такие фразы не звучат, и почти 100% за Путина.

— Вы прослужили в ФСО с 2009 по 2022 год. Большой достаточно период жизни, очевидно, значимый период. Вы о чем-то сожалеете? Вы сожалеете, что вы пошли на эту работу?

— Благодаря службе в ФСО я увидел искажение информации. Мне даже супруга говорит, что если бы не я… А я ей прихожу и рассказываю, что блин, что за бред, все вообще не так [как по телевидению]. Я не хочу об этом думать, но, если бы я не был сотрудником ФСО, я с ужасом предполагаю, что мог бы быть Z-патриотом или как они там называются. Потому что я бы смотрел телевизор. А где-то с 2014 года я все увидел, и это начало менять в корне мое восприятие.

Я полетел в Крым в 20-х числах марта 2014 года. У меня была возможность поговорить, пообщаться с людьми, которые там живут. Там уже прошел референдум, и у меня была возможность спросить у людей, действительно ли они поддерживают присоединение. Действительно 97% было? И там не было единого порыва, чтобы 100% «за». Если ты голосуешь «за», тем более с таким вот результатом — 97%, то у тебя не должно быть никаких сомнений, а там было 50 на 50. Половина — ну да, вроде хорошо бы присоединиться. А вторая половина — полноценные сомнения. Вот тогда у меня первые звоночки и были. Так что службе я благодарен — глаза открыла.

А жалею я о том, что не интересовался политикой. Потому что многие моменты нашей жизни напрямую связаны именно с взаимодействием с политикой. Да даже детская площадка — это нужно выбивать через депутатов.

— Какие еще звоночки были кроме Крыма?

— Много звоночков на самом деле. По командировкам, когда ездишь, ты смотришь, как это все подготавливается. Когда видишь, что, для того чтобы один человек посидел в каком-то одном кабинете, тратятся баснословные деньжищи, у меня тоже начали возникать вопросы. Раньше я, может быть, об этом не задумывался, но после 2014 года стал нарастать ком. Неужели это единственное, на что мы можем потратить деньги? Это же огромное количество людей. Сколько нужно потратить денег на их транспортировку, чтобы они там жили? Пятизвездочные гостиницы, больше 200 человек делегация, то есть там денег огромное количество.

В командировках еще есть частная программа. Прилетает чиновник, проводит в одном кабинете немного времени ради получаса картинки для телевизора. Потом это покажут в двухминутном ролике, а может, еще и короче. А дальше он уезжает куда-нибудь в горы: в гостевые дома, на берег реки, то есть идет частная программа. Пришел, отметился, а дальше всё.

Вот из последнего. Михаил Мишустин был в Горно-Алтайске. Он провел на мероприятии где-то полтора часа. А я был в горах, ставил для премьер-министра связь в гостевом доме Altay Village. Вот именно в сезон, когда мы там были, самый дешевый коттедж на сутки был примерно 120–130 тыс. рублей. А самый дорогой — около 300 тыс. за сутки. Делегация была большая, там были выкуплены все коттеджи на семь дней.

И вот тут уже возникает еще больше вопросов. Пардон, сам ты на этот отпуск заработать, наверное, не смог бы. Если ты из бюджета потратил, то вопрос: а не слишком ли много на одного человека тратить? А если это не из бюджета, тогда это вообще полноценная коррупция. И вот такого плана звоночки, они накапливались. С 2014 года стал замечать чуть более явно, но все так же продолжал мириться. Извините меня, с 24 февраля я не могу мириться.

— Как вы объясняете, почему эти звоночки в ФСО прозвонили только для вас?

— Смотрите, в службе в ФСО есть определенные плюсы. Не бог весть какая большая зарплата, но она все же стабильная. Я, например, получаю около 80 тыс. рублей. Потом появляются определенные надбавки. Получается где-то 100–110 тыс. Я думаю, это, конечно, мало для Москвы, но в целом нормально. Может ли это компенсировать постоянное отсутствие для своего ребенка? Это вопрос другой. Но ты можешь побывать с командировкой в любой точке мира, куда ты бы никогда не смог поехать на свои 80–100 тыс. А уж тем более если у тебя зарплата меньше.

Почему именно поддерживают? Вы знаете, я вот даже предположить не могу.

— Но ваши коллеги видят, как их зарплата тратится на какие-то развлечения даже не за час, а за минуту, если не за секунду. Это не вызывает у них никакого диссонанса?

— Я не знаю, почему у них диссонанса не возникает. Наверное, просто потому, что они как-то в этом участвуют. Представляете, гостиница Kempinski или еще какая-нибудь крутая, в которой ты точно не будешь жить в обычной жизни. Там и трехразовое питание будет организовано соответствующего уровня. Есть что-то, наверное, манящее в том, что ты можешь побывать там, где ты бы никогда не побывал. Мне тоже приходилось идти на сделку с совестью, закрывать глаза. Меня это как будто не касается, и тогда ладно, бог с ним, доживу эти два года до пенсии. У коллег тоже какие-то ограничивающие факторы — пенсии, ребенка надо одевать и кормить.