Как (не) работают экспортный контроль и торговые эмбарго против путинской России

В Россию продолжают ввозиться уникальные микросхемы, незаменимые для навигации ракет и дронов, фильтрации контента в интернете и распознавания лиц. Такие полупроводниковые устройства, называемые ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы), производят главным образом американские Intel и AMD.



Экспорт ПЛИС в Россию для военных целей был запрещен без соответствующей лицензии еще в 2020 году. В 2022 году было введено более широкое эмбарго на экспорт микросхем в Россию, безотносительно того, кто и зачем их будет получать. Даже при экспорте в третьи страны предусматривалась очная проверка покупателей специальными комиссиями фирм-производителей, чтобы гарантировать, что ПЛИС не попадут в Россию для использования в военных целях. Но компании попросту игнорируют эту процедуру, выяснили в издании The Insider.

В ракетах, беспилотниках и военных самолетах, которые бомбят украинские города, неоднократно находили микросхемы, произведенные американскими компаниями. Среди них есть и чипы, которые проходят в международных документах как товары двойного назначения. Это значит, что они могут применяться или даже чаще всего применяются именно в военной технике и технологиях или в технологиях для слежки. К таким типам устройств относятся программируемые логические интегральные схемы.

В системе навигации ракеты Х-101, которую Россия запустила в детскую больницу «Охматдит» в Киеве в июле 2024 года, использовались интегральные схемы Xilinx (производитель AMD).

Подобные, но более продвинутые микросхемы есть и в БПЛА «Ланцет». Кристаллы Xilinx и Altera (производитель Intel) используются в навигации «Искандеров» и «Калибров». ПЛИС, которые используются в военных технологиях, продолжают ввозить в Россию, несмотря на всевозможные санкции, торговые эмбарго и ограничения.

Ни одной ПЛИС российским военным (на бумаге)

Нельзя сказать, что американским компаниям только в 2022 году пришлось озаботиться тем, что их продукция используется в российском оружии. Отправить высокопроизводительный ПЛИС с американского завода в Россию и раньше было непросто — в теории. Еще в 2020 году министерство торговли США ужесточило контроль над экспортом в Россию, Китай и Венесуэлу.

ПЛИС с производительностью выше определенного (не очень высокого) порога были внесены в списки товаров двойного назначения, для экспорта которых в Россию для военных целей стали требовать обязательные лицензии (причем по умолчанию в их выдаче отказывали).

Тем самым ПЛИС фактически запретили поставлять покупателям, связанным с военно-промышленной сферой, или «военным конечным пользователям» (имеются в виду не только собственно военные, но и спецслужбы, и силовики).

Эти ограничения должны были лишить производителей вооружения и технологий для слежки в России (а также в Китае и Венесуэле) доступа к американским разработкам. При этом поставщики обязаны, по американскому закону, контролировать, кто является конечным пользователем их микросхем, и не допускать их повторного использования компаниями, которые производят военную технику или оборудование для слежки. Для этого предусматривалась процедура Know Your Customer — проверка компаний-покупателей, в том числе очная — специальными комиссиями фирм-производителей, чтобы гарантировать, что ПЛИС не попадут в Россию для военного использования.

Даже производители масс-маркет устройств для шифрования лишились доступа к ПЛИС, произведенным AMD и Intel (обе компании зарегистрированы в США, а у Intel и физическое производство находится в основном в Штатах). Адвокаты крупного юридического агентства Miller & Chevalier, которое консультирует компании по вопросам экспортного контроля, выпустили для своих клиентов предупреждение, что из-за этого уточнения в законодательство получить лицензию на экспорт стало проблемно даже разработчикам телеком-оборудования и оборудования для тестирования.

После вторжения России в Украину в 2022 году Intel и AMD объявили об уходе из России. В том же году было введено дополнительное торговое эмбарго на поставки из США в Россию, которое включало в том числе микросхемы. В отличие от запретов экспорта товаров двойного назначения, это эмбарго не зависит ни от конечного пользователя, ни от конечной цели использования. Не зависит и от параметров микросхем. То есть, с 2022 года неважно, кто, для чего и какую ПЛИС отправляет в Россию, — это всё запрещено.

Однако поставки микросхем продолжились, о чем уже рассказывал The Insider. За два года после начала войны в Россию поставили продукции под брендом Xilinx как минимум на $216 млн, а Altera — на $120 млн.

Судя по таможенным данным, AMD и Intel годами закрывали глаза на экспорт в Россию микросхем Xilinx и Altera, не имеющих бытового применения. Транзакции российских покупателей со множеством фирм-посредников, которые не могли иметь права перепродавать эти микросхемы в Россию, дают основания предположить, что вместо очного контроля над конечным пользователем фирмы-производители могли отделываться в лучшем случае ничего не стоящими бумажками.

The Insider выяснил, как процедуры экспортного контроля не смогли помешать технологическим корпорациям оставаться на службе российского ОПК.

Российской оборонке очень нужны ПЛИС, но делать их не умеют — и успешно покупают

Сами по себе устройства с программируемой логикой не являются военной технологией. ПЛИС (по-английски FPGA) нужны там, где важна производительность, а не массовость. Продажи FPGA стремительно растут во всём мире — в первую очередь из-за спроса на вычислительные мощности для дата-центров и технологий «искусственного интеллекта» и телекоммуникаций (например, они очень востребованы мобильными операторами — во многих базовых станциях мобильной связи можно найти такие микросхемы). Эти устройства используются там, где нужно очень быстро обрабатывать большие объемы данных, поэтому одним из перспективных применений ПЛИС является компьютерное зрение и работающие на его основе системы распознавания объектов на видео.

Устройство с использованием ПЛИС не будет обладать универсальностью, в отличие от обычного компьютера (который может и проигрывать музыку, и решать дифференциальные уравнения, и сравнивать тексты), но зато какая-то конкретная задача, требующая проведения большого количества одинаковых вычислений одновременно (например, распознавание лиц, фильтрация контента в интернете или автоматический трейдинг), может быть решена с потрясающей эффективностью.

В России такие устройства практически не производятся. Завод «Микрон», который гордо называет себя «сердцем российского хайтека», имеет в ассортименте всего две модели ПЛИС. Его конкурент, «Воронежский завод полупроводниковых приборов», производит три модели подобных микросхем. Заявленные характеристики примерно соответствуют самым простым ПЛИС их главных мировых конкурентов — Xilinx и Altera. Именно Xilinx являлся безусловным лидером на российском рынке. Эта компания производит микросхемы, в которых могут быть миллионы логических ячеек — «Микрону» таким хвастаться не приходится.

Altera в «Искандере». Фото: Reuters

Российской военной и космической промышленности нужны именно мощные ПЛИС, поэтому предприятия закупают американские продукты, несмотря на все ограничения и правила экспортного контроля — даже в 2024 году. Закупками занимаются, естественно, не производители, связанные с ВПК, а обычные компании-дистрибьюторы.

ПЛИС в России: радиолокация, цензура в интернете и распознавание лиц

ПЛИС используются не только в ракетах и беспилотниках. Очень часто подобные микросхемы применяются в технологиях радиолокации — в первую очередь военных. Об этом свидетельствуют и данные закупок микросхем Xilinx российскими предприятиями и конструкторскими бюро, и данные патентов и заявок на изобретения, которые можно найти в базе Роспатента. Вакансии программистов ПЛИС размещают российские оборонные и космические предприятия — и чаще всего в них упоминаются именно бренды Xilinx и Altera. Микросхемы Xilinx есть в ракетах-носителях «Ангара» и установках для измерения радиосигналов.

Вакансия инженера в ФГУП НТЦ «Орион» ФСБ России, опубликованная в июне 2024 года. Источник: hh.ru

Используются ПЛИС Xilinx также в аппаратных комплексах для шифрования и защиты информации «Континент» и «Соболь», которые производит компания «Код безопасности». Несмотря на то, что компания уже давно находится под санкциями США, она работает над новыми программно-аппаратными комплексами с использованием самых продвинутых американских микросхем. Впоследствии такие комплексы применяются, например, в технологиях фильтрации интернета, о чем уже рассказывал The Insider.

Микросхема Xilinx Artix-7 в составе средства защиты «Соболь» производства «Код безопасности». Источник: gisp.gov.ru

Впрочем, «Код безопасности» еще в 2022 году жаловался на нехватку импортных комплектующих для своих сетевых экранов — устройств, фильтрующих трафик. Такие же проблемы с импортной электроникой были и у компании UserGate, которая тоже производит комплексы для фильтрации трафика.

Данные госзакупок подтверждают продолжающиеся поставки комплектующих российским предприятиям ВПК. Так, санкции не помешали закупать и использовать микросхемы Xilinx Уральскому оптико-механическому заводу. Предприятие хотя и производит в том числе гражданскую продукцию, является в первую очередь поставщиком оптико-электронных систем для российской армии.

Платы американского производителя стоимостью в десятки тысяч долларов закупал и НТЦ «Орион», который производит аппаратуру и программное обеспечение для ФСБ. Также после введения ограничений высокопроизводительные микросхемы поставлялись ЦКБА — предприятию, которое производит системы навигации для российских военных ракет.

Такую плату за 26 тысяч долларов в 2022 году приобрел ФГУП НТЦ «Орион» ФСБ России. Источник: портал госзакупок, сайт AMD

Другое перспективное применение ПЛИС — системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, говорят собеседники The Insider. Речь о самых продвинутых микросхемах типа Xilinx серии Ultrascale+. До 2022 года компания даже продвигала подобные решения на российском рынке. С помощью специализированного дорогого «железа» каждую секунду обрабатываются потоки видео со всех камер, чтобы выделять из толпы лица людей и сверять их с базами данных.

Глубокая фильтрация интернета (то, что позволяет цензорам распознавать и блокировать VPN или какие-то конкретные приложения, например, YouTube или Telegram) наиболее эффективна при реализации ее на ПЛИС.

А еще ПЛИС критичны для решения некоторых математических задач, например, поиска чисел Дедекинда. Вычисление восьмого числа Дедекинда на обычном ноутбуке занимает восемь минут, но вычисление девятого заняло бы уже несколько сотен тысяч лет. Однако с помощью суперкомпьютера на ПЛИС задачу удалось решить за пять месяцев. Это очень красивый результат, но вряд ли можно предположить, что в современной России кто-то вкладывает деньги в поиски чисел Дедекинда.

Как (не) работают экспортный контроль и торговые эмбарго

О том, как устроена продажа сложных и дорогих микросхем, The Insider рассказали в иностранной компании, никак не связанной ни с Россией, ни с военными технологиями. Для оборудования ей были нужны высокопроизводительные ПЛИС производства Altera стоимостью от $4000 за штуку. Иногда компания заказывала одну-две микросхемы, иногда — сразу сотню. Даже при покупке нескольких ПЛИС к покупателю приезжала комиссия из двух-трех человек, которая проводила очень тщательную проверку — ту самую процедуру Know Your Customer.

Производитель также требует от покупателя письмо, где указано, кто является конечным получателем продукции (впрочем, в таких письмах многие сообщают недостоверную информацию, поэтому-то и требуются очные проверки). А для экспорта товара из США нужна будет специальная лицензия.

Проверяющие настаивают, что в Россию полностью запрещен ввоз поставляемых чипов в «голом» виде, а также в составе оборудования, которое передается российской стороне вместе с технологией и правами использования. Однако если в Россию ввозить какое-либо оборудование, права на которое не будут передаваться российскому лицу (как, скажем, вы ввозите ваш личный ноутбук в Россию, и он не становится собственностью правительства), и этому лицу не будет предоставлен доступ к технологии, на которой работает ПЛИС, то такие поставки могут и «прокатить».

Поставщики техники и электроники для российской оборонки уже давно выяснили, что часто достаточно указать в качестве конечного получателя фирму в ЕС или Китае, и американские производители будут готовы отправить товар. Особенно хорошо эта «серая схема» работала до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Например, как минимум с 2000 по 2014 год натурализованный в США эмигрант Павел Флидер закупал у американских компаний электронику двойного назначения — в том числе ПЛИС Xilinx — и продавал их в Россию через европейские компании-«прокладки». Неоднократно деятельность его компании вызывала интерес у регуляторов, но почти всегда им было достаточно объяснения от Флидера, что его товары не поставляются в Россию.

В действительности получателями микросхем были российские оборонные предприятия, что стало известно после того, как в 2015 году Флидера задержали, а в его доме в Сан-Франциско прошел обыск. Флидер в итоге пошел на сделку со следствием, сдал американским властям других участников схемы контрабанды чипов и отделался крупным штрафом.

Флидер — один из немногих пойманных на незаконном экспорте электроники в Россию за последние 20 лет (примеры — раз, два, три). Вскрытые ФБР схемы, как правило, похожи на ту, которую применял осужденный бизнесмен. По всей видимости, именно так дорогие микросхемы оказывались в России, чтобы, в том числе, закончить свой путь в ракетах, летящих в города Украины.

Плата Xilinx, извлеченная из дрона «Ланцет». Источник: gagadget.com

Как американские ПЛИС поставляются в Россию

Поставки ПЛИС и готовых изделий с ними часто происходят по схеме, много раз опробованной во всех отраслях экономики. До полномасштабного вторжения в Украину легальные поставки шли через фирмы-дистрибьюторы. С началом войны они лишились этого статуса. Затем иностранные производители как бы прекратили бизнес в России. Но персоны, аффилированные с прежними официальными поставщиками, — бывшие владельцы, директора, сотрудники, пользуясь наработанными связями на рынке, открывали новые юрлица и пускали экспорт через них.

Так, например, в 2018 году официальным дистрибьютором Xilinx в России было ООО «Макро Груп». Также поставками занималась компания «Инлайн Груп». Сейчас в России предлагается купить ПЛИС Xilinx через очень похожие друг на друга по дизайну и наполнению сайты fpga.su (принадлежит некоему Станиславу Болту, связанному с целым рядом фирм, среди которых самая заметная — «Спецпоставка»), plis2.ru (принадлежит «Инлайн Груп») и xilinxonline.ru (принадлежит ООО «Снабинтер»).

Эти сайты привлекают покупателей заголовками вроде «Официальный дистрибьютор Xilinx в России» или «Оптовые поставки дефицитных электронных компонентов из США». При том что, конечно, никаких «официальных дистрибьюторов» у AMD в России быть не может. Однако аффилированность некоторых компаний с бывшими «официалами» наводит на мысль, что связи старых дистрибьюторов продолжают работать на этом рынке. А у компании AMD до сих пор (август 2024) на сайте упоминается адрес и телефон московского офиса.

Заявляют о продаже ПЛИС в России также и компании-ритейлеры, которые торгуют широким набором электронных комплектующих разных фирм. Разнообразный ассортимент продуктов с такими платами представлен, например, в магазине робототехники Robotics Shop и магазине комплектующих «Фрегат».

Можно ли быть уверенными, что нелегальные каналы поставки ПЛИС продолжают действовать и по сей день? По всей видимости, да. Например, находящаяся под санкциями компания «Т-Компонент СП» размещает у себя «специальные предложения» на поставку ПЛИС Xilinx.

При этом «Т-Компонент» выставляет на сайте фотографии микросхем на фоне своей фирменной подложки — видимо, в подтверждение своих возможностей ввозить в Россию нужный товар. Эти изображения находятся в разделе «Последние поставки микросхем Xilinx от ”Т-Компонент”».

ПЛИС Xilinx в ассортименте подсанкционной компании «Т-Компонент СП». Источник: tcomponent.ru

При этом на схемах не затерты номера партий и прочие обозначения, которые позволили бы корпорации-производителю идентифицировать, через какого конкретно дистрибьютора этот товар попал в Россию. The Insider направил AMD запрос с указанием адреса страницы с фотографиями товара, однако на него не последовало реакции на момент публикации этого материала. Согласно таможенным данным, чипы с маркировкой, соответствующей указанной на рисунках, действительно ввозились в Россию, но ни в одном случае «Т-Компонент СП» не значится в качестве импортера.

Это указывает, среди прочего, на определенную тщетность попыток воздействия на фирмы-импортеры. Создать или закрыть ООО в России стоит примерно $300. Это меньше, чем стоимость часа работы юриста в Вашингтоне. При этом реальными поставками могут заниматься совершенно другие компании.

Значительные объемы топовых ПЛИС Xilinx (в том числе уже встроенных в платы) доставляла в Россию компания «Айди Солюшн». Она связана с компанией «Мерусофт», которая занимается технологиями распознавания лиц. Закупки «Айди Солюшн» свидетельствуют о том, что эта фирма может заниматься какими-то мощными параллельными вычислениями.

Заказываемая ими продукция позволяет собрать в том числе суперкомпьютер. С другой стороны, судя по сайту «Айди Солюшн», она занята розничной продажей FPGA другим потребителям. До сих пор считалось, что «Айди Солюшн» — посредник при закупке российскими компаниями комплектующих для дронов. Дроны комплектуются микросхемами, которые могут стоить сотни, но не десятки тысяч долларов США.

«Айди Солюшн», в частности, ввозила готовые платы, содержавшие самые новые FPGA-матрицы от Xilinx. Платы произвела американская компания Hitech Global.

В феврале 2023 года «Айди Солюшн» завезла в Россию через Узбекистан отладочные платы HTG-840 VIRTEX ULTRASCALE, содержащие ПЛИС XCVU19P-1FSVB3824E, которая стоит более $80 тысяч. Это самое производительное доступное на рынке поколение программируемых логических интегральных схем — Virtex UltraScale+, которое только вышло в свет в 2023 году. В данной микросхеме 8 938 000 логических ячеек. Для сравнения: в упоминавшейся выше схеме XC2V1000TM из ракеты Х-101 всего лишь 11520 ячеек — то есть примерно в тысячу раз меньше, и стоит она примерно в тысячу раз дешевле.

«Айди Солюшн» и «Макро Груп» были официальными дистрибьюторами компании Hitech Global в России. В 2014 году председатель совета директоров «Макро Груп» Дмитрий Велеславов заявил в интервью профильному изданию: «После третьей волны санкций мы столкнулись с запретом на поставку всех новых семейств Xilinx в Россию, которые подпадают под “двойное назначение”, в том числе для гражданских проектов». Таким образом, эти компании не могли не знать, что нарушают санкционное законодательство.

Судя по данным таможенных деклараций, в некоторых случаях груз, кажется, даже не переупаковывали в Ташкенте, а сразу же направляли в Россию (в декларациях указаны один и тот же вес товара на пути из США в Узбекистан и из Узбекистана в Россию).

Появление Узбекистана (и других стран постсоветского пространства) как транзитной точки связано с усложнением традиционных цепочек поставок через Китай. Представители индустрии в разговоре с The Insider заметили, что в последнее время транзит или реэкспорт через Китай товаров двойного назначения (или товаров, находящихся под эмбарго), сделанных в Европе или США, или экспорт из Китая таких товаров, сделанных по европейским или американским технологиям, наталкивается на препятствия.

Так, при попытке одного российского бизнесмена купить на Alibaba ПЛИС Arria 10 (цена от сотен до тысяч долларов США за чип) продавец с AliExpress ему прямо ответил: «Можем только вчерную». По предположениям знатоков рынка, такие товары везут «в телевизорах или микроволновках», используя дедовские методы контрабанды.

При попытках еще одного российского покупателя оплатить через китайский банк вполне законные (как в России, так и в Китае и США) и не связанные с военными технологиями товары в юанях последовал отказ от восьми банков из 10. Банки боятся вторичных санкций. Еще одному бизнесмену, пытавшемуся закупить в Китае товары для одной крупной российской госкорпорации, китайцы сказали: «Приезжайте забирать лично, деньги привозите в чемоданах». При такой схеме все риски по перевозке груза через таможню ложатся на россиян.

Реакция экспортеров и производителей

The Insider пробовал связаться с производителем и официальным экспортером в Узбекистан плат, в которые встроена ПЛИС Xilinx — компанией Hitech Global. На момент публикации этого материала ответа не последовало. Из американских публичных реестров известно, что аффилированные лица компании Hitech Global — Саманта Алимардани, Сайрес Мусави и Сайед Мусави.

Один из крупных экспортеров ПЛИС в Россию (и важный партнер бывшего дистрибьютора AMD — фирмы «Инлайн Груп»), гонконгская фирма Arcbase Electronics в своем ответе The Insider признала, что продолжает поставлять продукцию Xilinx в Россию. Компания также отметила, что с ней до сих работает «менеджер по России» Дмитрий Пушкин.

Компания AMD в ответ на запрос The Insider сообщила: «AMD приостановила все продажи и техническую поддержку продуктов AMD и Xilinx в России и во всех подсанкционных регионах сразу после вторжения в Украину. Мы стремимся полностью соблюдать все американские и международные экспортные правила и имеем четкую политику, требующую от наших дистрибьюторов и клиентов делать то же самое».

При этом AMD не пояснила, на какой ступени цепочки дистрибуции находятся фирмы-экспортеры, которые непосредственно ввозили товары в Россию, и как ПЛИС и содержащие их платы оказались у них. Также AMD не объяснила, что произошло с очной процедурой Know Your Customer.

Эксперты в сфере дистрибуции электроники пояснили The Insider, что единственная точка, в которой может быть пресечено нарушение санкционного законодательства, — это продажа товара генеральным или национальным дистрибьютором. Никакой дальнейший контроль корпорация-производитель осуществить не сможет.

Пока и поскольку «большой» дистрибьютор будет верить на слово покупателям (то есть, без очного посещения производства и проверки, что схемы устанавливаются именно в заявленную технику — например, университетский компьютер для вычисления чисел Дедекинда), нарушения закона будут продолжаться.

Поэтому обязанность отслеживать каждый чип данного класса лежит именно на корпорации-производителе и ее дистрибьюторах. Разумеется, невозможно проверить судьбу дешевых чипов по $10 за штуку. Однако эксперты уверяют, что установить локализацию и проверять использование чипов по $100 тысяч — вполне возможно.

Авторы: Андрей Заякин, Дада Линделл

Источник: The Insider