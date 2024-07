Родственники убитых россиянами жертв рейса MH17 в годовщину трагедии рассказывают, что думают о войне и «где они были эти 8 лет»: «Наши дети тоже были убиты Путиным»

17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский «Боинг» MH17. Тогда погибли 298 человек, 80 из них были несовершеннолетними. Впервые европейцы так больно и так близко столкнулись с войной в Украине, которая в то время для подавляющего большинства была локальным конфликтом где-то на периферии. В тот момент жители Старого Света (сначала в лице большой группы родственников погибших, а затем и других, кто следил за развитием событий после трагедии — за расследованием, за судами) впервые ясно увидели, как работает машина российской пропаганды, наводнившая и Россию, и Европу дезинформацией о катастрофе MH17. Затянувшийся процесс по делу о крушении боинга превратился в битву не за справедливость, а за правду.



Прошло восемь лет. Теперь вся Европа столкнулась с тем же — с войной и с ложью со стороны целого государства.

Что думают об этом родственники погибших в той катастрофе? Что делают во время этой большой войны? Продолжают ли они считать, как и раньше, что ответственность за трагедию несут только лидеры государства, но не российский народ в целом? Чего ждут от приговора, который будет оглашен до конца этого года?

В поисках ответов на эти вопросы журналистка издания “Новая газета Европа” Екатерина Гликман проехала четыре провинции Нидерландов и побывала в гостях у пяти семей, потерявших в катастрофе МН17 своих близких.

Ханс де Борст (Hans de Borst) Монстер, провинция Южная Голландия Погибшая: Эльземик (Elsemiek)

Местечко Монстер находится на берегу моря, всего в 10 километрах от Гааги — города, чье название для стольких людей на земле является символом надежды на правосудие. Мой автобус приезжает в Монстер немного раньше времени, я прогуливаюсь по пустынным милым улочкам и натыкаюсь на открытые ворота церковного кладбища. Там, за воротами, мое внимание мгновенно притягивает крошечная бронзовая скульптура: рука, поддерживающая младенца. Пора, думаю я.

Робберт, наверное, изрядно поволновался. Теперь отец Елены находится на оккупированной российской армией территории, поэтому они знают, что там происходит, из первых рук. Восьмой год одна и та же чужая война близко подбирается к семье ван Хайнинген.

«Я не виню россиян, — говорит Робберт. — Это не вина простых людей. Я был бы сумасшедшим, если бы я так считал. Это вина маленькой группы — тех, кто принимают решения. А большинство людей хотят жить в гармонии, кем бы они ни были — голландцы, русские, египтяне». Лус соглашается с мужем: «У Стинга есть песня “I hope the Russians love their children too”. Это было написано во время холодной войны. И сейчас я часто слышу ее по радио. Русские живут в стране, которую мы себе не можем представить. Мы живем здесь, на Западе, мы живем свободно. Или вот когда МН17 упал на землю в Украине, голландцы были очень рассержены на то, что украинцы брали себе вещи из чемоданов. Они называли их идиотами, говорили, что это ужасно. А я возражала: как вы можете говорить о людях там, если вы не знаете, как они живут. Они живут на войне. Там вокруг стреляют, нет денег на еду, на одежду. И тут с неба на вас, на ваш дом падает чемодан. Почему мы так злимся, если они взяли полотенце из этого чемодана?