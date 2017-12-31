Достижения и самые яркие события 2017 года, которыми могут гордиться регионы Украины

В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. Собкоры Укринформа не стали отступать от традиции и выбрали для читателей самые большие достижения и самые яркие события, которыми могут похвастаться регионы.

Достижения под елку: дороги, метро, фонтан и город, комфортный для жизни по версии агентства Укринформ

ВИННИЧЧИНА: РАБОЧИЕ МЕСТА, ОПЕРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И КОМФОРТ

В 2017 году к топ-тройке достижений региона можно отнести привлечение в область крупных инвесторов – иностранных компаний, которые вместе обеспечат создание в регионе свыше 4 тысяч рабочих мест; проведение в г. Тульчин уникального оперного фестиваля под открытым небом «OPERAFEST-TULCHYN» и третье подряд признании Винницы украинским городом, комфортным для проживания.

Что касается инвестиционных проектов, в регион «заходят» три мощные компании. Так, на базе винницкого «45-го завода» уже начат проект американской компании «Делфи», где будет создано 2100 рабочих мест. Японская компания «Фуджикура» начинает производство в г. Немиров – это еще 700 рабочих мест на первом этапе. В Виннице свои производственные мощности разместит японская корпорация «Сумитомо» с созданием на первом этапе 500 рабочих мест, а после реализации инвестпроекта в полном объеме – 1600.

Что касается оперного фестиваля под открытым небом «OPERAFEST-TULCHYN», то впервые в регионе культурное мероприятие, которое прошло с огромным успехом и вызвало большой резонанс, провели «в глубинке». Его уникальность заключается в том, что его организаторы впервые использовали художественный проект для возрождения малых городов с использованием их историко-культурного и туристического потенциала. Участие в фестивале приняли известные отечественные и иностранные оперные исполнители; посетили фестиваль около 10 тыс. лиц.

Среди достижений региональных громад – хет-трик Винницы в соревновании за признание городом, комфортным для проживания. В частности, в рамках 3-го Всеукраинского муниципального опрос по заказу IRI (Международного республиканского института), которое проводилось в феврале 2017-го социологической группой «Рейтинг», третий раз рейтинг украинских городов по удовлетворенностью жителей качеством сфер и услуг возглавила Винница.

ДНИПРО: МЕТРО, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И КИНО

С апреля этого года в Днипре начали активно строить метро. Реформа децентрализации позволила правительству принять решение о передаче всех полномочий по строительству метро местной власти. В результате здесь началась активная фаза буровых работ.

Благодаря так называемой «новоавстрийской» технологии работы ежедневно продвигаются до 1,5 м в каждом из направлений движения трех станций.

По этому методу сейчас строят все станции метро и подземные тоннели в странах Европы. Монолитные тоннели выдержат около сотни лет эксплуатации. В то же время сами строительные работы можно закончить в полтора раза быстрее, чем по другим методикам.

В Украине «новоавстрийский» метод используют во второй раз после строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на западе страны.

Сейчас достройка днипровской подземки остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который реализовывается за деньги западных банков. В рамках проекта, заключенного с турецкой фирмой-подрядчиком Limak, в днипровском метрополитене построят 3 новые станции в центральной части города – «Центральная», «Театральная» и «Музейная». После завершения работ протяженность метро увеличится с 7 до 11,1 км. Закончить все работы планируют в конце 2021 года.

Сейчас компания-подрядчик Limak разрабатывает специальный сайт, на котором все желающие вскоре смогут следить за ходом строительства метрополитена.

Вообще же, 2017-й стал для Днепропетровщины годом масштабного строительства. В регионе построили и реконструировали около 200 социальных объектов – садиков, школ, больниц, дорог. В целом на развитие области потратили 1,5 млрд грн.

К достижениям области в культурной сфере можно отнести документальный фильм War for Peace («Война ради мира») о войне на Донбассе украинца Евгения Титаренко. Несмотря на то, что его показ отменили на фестивале «Артдокфест-2017» в Москве, днипряне уверены, что вскоре он будет представлен на другом международном фестивале.

Как считает продюсер фильма, волонтер из Днипра Наталья Хазан, отмена показа фильма в России послужила ему хорошей рекламой, а признание в международных кругах – достижением года.

«Все, что запретили, – гораздо интереснее. Если бы фильм был проходным, его бы спокойно показали в кинотеатре на 150 мест, и никто бы не заметил. А так нам сделали колоссальное промо», – сказала Наталья Хазан.

По ее словам, документальный фильм War for Peace снимался на протяжении 12 месяцев в зоне боевых действий на Донбассе парамедиком Евгением Титаренко, который в составе батальона «Госпитальеры» прошел самые горячие точки Донбасса. Съемки длились в течение 2014-2015 годов. Он создан исключительно усилиями энтузиастов.

ДОНЕТЧИНА: СТРОИМ УКРАИНУ!

На Донетчине в этом году реализовывали ключевое задание, с которым пришла к власти команда главы Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павла Жебривского: «введение Донетчины в единое украинскоеобщем пространство». Ведь, по его словам, «там, где Украина – там прекрасно, там где Украина – там классно».

Под лозунгом «Обновленная Донетчина» в регионе вкладывались деньги и решались непростые задачи в различных направлениях экономики. Но самыми масштабными были проекты в сфере образования, экологии и медицины.

В области открыли 7 обновленных, оснащенных самым современным оборудованием опорных украиноязычных школ в поселках Былбасовка, Иллиновка, Гришино и городах Покровское, Часов Яр, Дружковка и Волноваха. По мнению губернатора, это скажется на показателях области на образовательном рынке Украины. Если в 2016 году Донецкая область заняла 14-е место по итогам внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине, в 2017-м – уже шестое, а в следующем году планирует войти в тройку лидеров.

В связи с оккупацией части региона основные крупные медицинские центры областного уровня остались в Донецке. И сегодня жители региона испытывают острую потребность в качественной медицинской помощи на местах. Поэтому медицина, ее восстановление, развитие в настоящее время в приоритете на Донетчине.

В Краматорске на базе городской больницы №3 создано отделение кардио - и рентгенваскулярной хирургии, которое с июля работает по программе «Стоп-Инфаркт».

В сентябре в Мариуполе открыли обновленную станцию переливания крови, которая за год заготавливает до 5,5 тонны крови и обслуживает всю южную часть области. В тож е время в городе началось строительство областной больницы интенсивного лечения. Сдать объект планируется в сентябре 2018 года. Общая стоимость – примерно 400 млн грн.

общемНе менее важными для Донбасса являются экологические программы.

В регионе завершается строительство 7 очистных сооружений в 7 населенных пунктах.

ЗАКАРПАТЬЕ: СОКРАЩЕНИЕ ВЫРУБОК, ГОРНЫЕ ДОРОГИ И УСПЕХИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Главными достижениями края в течение уходящего года в Закарпатской облгосадминистрации считают уменьшение на 20% вырубки леса в сравнении с прошлым годом. Также на 3% уменьшилось количество самовольных вырубок. При этом увеличилось количество деревообрабатывающих предприятий в крае, а это новые рабочие места. В целом, зарплата у работников лесного хозяйства по области возросла в этом году на 3 тысячи гривен.

Еще одним, не менее, а может и более важным, является ремонт дороги в Усть-Чернянском кусты на Тячевщине. Здесь румынский подрядчик, выигравший тендер, проложил 37 км дороги в горной местности, где до сих пор асфальтового покрытия не было вообще, или проложено оно было еще в советские времена, которое не ремонтировалось более 30 лет.

Деньги на ремонт этой горной дороги, более 58 млн грн, нашли в дотационной области из так называемого «дорожного эксперимента» – от перевыполнения плана таможни.

Ну и третье достижение прошлого года – это хорошая работа правоохранителей, которые остановили несколько попыток расшатать ситуацию на Закарпатье на межнациональной почве.

«Речь идет о работе спецслужб по препятствованию деятельности агентов РФ относительно установления венгерских стел на Береговщине и Виноградовщине в мае. А также еще одна операция силовиков в августе – когда на границе задержали двух диверсантов, которые планировали взорвать венгерскую стелу на Верецком перевале. В случае, если бы эти попытки не были остановлены, политическая конфронтация с венграми набрала бы еще большие обороты», – говорит директор департамента коммуникаций и связей с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

ИВАНО-ФРАНКОВСК: КРУПНЕЙШАЯ ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

Безусловно, событием года в Ивано-Франковской области можно назвать открытие завода LEONI в Коломые. Предприятие со 100-процентным иностранным капиталом из Германии стало для прикарпатского городка крупнейшей иностранной инвестицией за последние 25 лет. До 2020 года вклад LEONI в развитие завода должен вырасти до 46 млн евро. Сейчас здесь создано около 800 рабочих мест. Новый завод открыл совсем другой этап в экономическом развитии Прикарпатья, когда количество предложений на рынке труда едва ли не впервые превысило спрос. Однозначным является лишь факт, что в 2018-м работы для прикарпатцев хватит.

Еще одним приобретением для Ивано-Франковска стал бронзовый памятник художнику Афанасию Заливахе. Его автор – Игорь Семак, который ранее создал в городе монумент Даниилу Галицкому и Евгению Коновальцу. Памятник Заливахе увековечил не только скромного художника-шестидесятника и привлек внимание к его творчеству, но и будет напоминать горожанам о Голодоморе. Ведь в прошлом году Украинский институт национальной памяти внес имя Афанасия Заливахи в проект «Несокрушимые». Он открывает истории 15 выдающихся украинцев, которые пережили 1932-1933 годы и смогли себя реализовать.

ЛУГАНЩИНА: ДОСТИЖЕНИЕ В ТОМ, ЧТО ОБЛАСТЬ ЖИВЕТ

Первое и главное «достижение» Луганщины – в том, что она живет! Ведь следствием блокирования железнодорожных путей так называемыми патриотами стало то, что объемы реализованной (то есть той, которая оплачена потребителями) продукции в области обвалились на треть (!), экспорт – на 48%, объемы строительных работ сократились на четверть, а доходы областного бюджета уменьшились почти на миллиард гривен, и с того времени Луганщина способна выживать только за счет остальной страны.

Тем не менее, область живет, и одно это уже можно считать достижением: мы не замерзли, не погрузились во тьму, и вода не пересохла в трубах централизованного водоснабжения. Мало того, наши строители смогли довести до ума объекты, которые тихо «загибались» в т. н. мирное время. Например, начал работу плавательный бассейн в спортивном комплексе «Олимп» (районный центр Кременная). В августе труппа Академического областного украинского театра (Северодонецк) получила обновленное (и осовремененное) помещение, которое сгорело в пожаре лет 15 назад. Сегодня артисты, словно изголодавшиеся, ставят одну премьеру за другой (около двух десятков – за два года, которые прошли после переезда театра из оккупированного Луганска).

Ну, и так, «по мелочи»: восстановлены два крупных моста через главную реку Донбасса – Северский Донец, взорванных оккупантами, которые убегали летом 2014-го. В Старобельске привели в порядок поликлинику (тоже стояла долгостроем с «доисторических» времен). На площадях городской больницы в Северодонецке создано отделение для проведения операций по шунтированию на сердце, а в областной детской больнице установили целую кучу новейшего оборудования.

А главное, если не придираться к отдельным неурядицам, область вполне приспособилась к существованию посреди войны. И это – основное достижение.

ЛЬВОВЩИНА: 600 КМ АВТОДОРОГ, 80 ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОЕКТ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Главным достижением Львовщины является строительство и ремонт дорог государственного и местного значения. В этом плане область вышла во всеукраинские лидеры. Ей удалось отремонтировать почти 600 км автодорог. Важнейшие из них – Львов-Тернополь, Львов-Радехов-Луцк, Львов-Самбор-Ужгород, Львов-Пустомыты-Меденичи, Сходница-Верхнее Синевидное, Бориня-Мохнатое.

В этом году Львовщина строила не только дороги. Почти каждую неделю здесь открывалось два новых предприятия. С начала года открыто 80 предприятий и создано 8 тысяч рабочих мест. Именно поэтому по данным рейтинга Европейских городов и регионов будущего» FDi Magazine, Львовская область вошла в ТОП-10 регионов Восточной Европы.

Среди достижений региона есть и такое, как создание лучших условий для обследования онкобольных. Здесь при поддержке Всемирного банка действует проект «Онкопревенция и внедрение эффективных противоопухолевых технологий». Созданы межрайонные скрининговые центры, повышена доступность для населения методов ранней диагностики рака.

НИКОЛАЕВЩИНА: ИНВЕСТПРОЕКТЫ И ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ

В этом году в области введены в эксплуатацию два мощных промышленных объектах. Это современный перегрузочный комплекс ООО «Баловнянская производственная база» (БВБ) мощностью 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна в Новоодесском районе. Он построен за год, инвесторы вложили в него 488 млн грн.

Вторым объектом является новый грузовой район по перевалке растительных масел мощностью в 500 тыс. тонн в год, введенный в эксплуатацию Николаевским морским терминалом «Ника-Тера». В комплекс входят 3 технологических парка, которые состоят из 18 резервуаров объемом 33 тыс. тонн. Для перегрузочных работ с автомобильного и железнодорожного транспорта построены эстакады, рассчитанные на одновременные разгрузки 5 железнодорожных и 4 автомобильных цистерн.

Зрелищным событием для области стал первый Международный фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival 2017» – «Одно небо – один мир!».

Посмотреть это увлекательное действо в с. Трихаты на берегу Южного Буга съехалось несколько тысяч зрителей не только из Николаева, но и из соседних областей. В фестивале приняли участие кайтеры из 8 стран мира – Франции, Вьетнама, Италии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Польши, а также украинцы из Херсона, Скадовска, Никополя и, конечно же, из Николаева. Самый старший участник – Алексей Звирык из Херсона. Ему 79 лет, 60 из которых он занимается воздушными змеями.

ОДЕСЧИНА: ДОРОГА НА БУХАРЕСТ, ПОРТ «ЮЖНЫЙ» И МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ НА 1 МИЛЛИОН ЕВРО

В течение года в области капитально отремонтирован 139-километровый отрезок автомобильной дороги Одесса-Рени (на Бухарест). Выполнено в полтора раза большие объемы строительно-ремонтных работ по сравнению с 2016 годом.

Как сообщил Укринформу первый заместитель руководителя Службы автомобильных дорог в Одесской области Сергей Лещенко, "если не будет перебоев в финансировании, дорожные компании смогут в 2018 году проложить последний 59-километровый отрезок автотрассы Одесса-Рени, что откроет новые возможности для укрепления торгово-экономических отношений Украины с Румынией и другими странами Евросоюза".

Достижением года на Одесчине считается реализация крупнейшего черноморского проекта по дноуглублению акватории порта "Южный". В июле его начала китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). В работах заняты 19 грейферных земснарядов, специализированных судов и другой техники. Сейчас с глубины акватории порта уже изъято почти 4 миллиона 500 тысяч кубометров грунта – в полтора раза больше, чем предусматривалось планом-графиком.

Важным для региона является открытие в Одессе Центра нефрологии и диализа, рассчитанного на 240 пациентов. Это крупнейшее в Украине специализированное медучреждение. Проект реализует один из мировых лидеров в производстве оборудования и расходных материалов для гемодиализа, привлечены инвестиции более чем на 1 миллион евро.

СУМЩИНА: ВОЗРОЖДЕНИЕ САХАРОВАРЕНИЯ

В поселке Николаевка Белопольского района на Сумщине запущен в работу Веринский сахарозавод – единственный из 18, который сохранился и несколько лет до этого не работал.

Фото: SuperAgronom.com

Реконструкция завода, которую проводили иностранные инвесторы, продолжалась четыре года, и все это время платилась заработная плата и налоги. За сезон предприятие произвело более 40 тысяч тонн сахара. Этого вполне достаточно не только для того, чтобы обеспечить потребности жителей области, но и для реализации продукта в другие регионы нашей страны и даже для экспорта.

Важными событиями для Сумской области является приобретение современного рентгенологического кабинета в областную детскую клиническую больницу за 7 млн грн и открытие второго в Украине контактного центра бесплатной вторичной правовой помощи.

ТЕРНОПОЛЬЩИНА: САМЫЙ ДЛИННЫЙ В УКРАИНЕ ФОНТАН, ДОРОГИ И ЗАРПЛАТЫ

Проектом человеческих симпатий в Тернополе, бесспорно, считается самый длинный в Украине фонтан длиной почти 130 м на 500 форсунок, которые подают на высоту более 4 м струи с подсветкой, с возможностью лазерных инсталляций. Он создан в 2017 году на набережной городского озера. Фонтан будет выполнять не только эстетическую, но и практическую функцию – аэрацию озера, наполняя водоем кислородом и предотвращая застой воды.

Самым масштабным проектом года был ремонт дороги Львов-Тернополь, которая является частью автодороги до границы с ЕС. Освоено 302 млн грн. Автотрафик на этом участке уже увеличился в три-четыре раза.

Среди рекордов области – динамика роста реальной заработной платы, по которой Тернопольщины в 2017 году с последнего вышла на первое место в Украине. Соответствующий индекс составил почти 130%.

Среди плюсов области – и такой факт: сумма капитальных инвестиций составила более 5 млрд грн – больше, чем за 25 предыдущих лет.

ХАРЬКОВЩИНА: ГОД МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Харьковской области этот год можно смело назвать годом масштабного строительства.

Открыла двери новая школа в Песочине под Харьковом, куда 1 сентября пошли 600 детей. Она стала первой за 12 лет, построенной с нуля. Заведение полностью соответствует требованиям инклюзивного образования, построено по современным энергосберегающим технологиям, имеет европейскую организацию пространства с зонами отдыха на свежем воздухе и тому подобное. На строительство заложили 78 млн грн, в том числе, 49 млн – из госбюджета.

В этом году Харьковщина провела большие работы по капитальному восстановлению в Изюмском районе. Это наиболее напряженный район области со времен начала боевых действий на Донбассе. Трасса М-03, которую не ремонтировали 30 лет, под тяжестью военной техники полностью разрушилась, люди ездили в объезд 30 км. По состоянию на начало года ремонта в ремонте нуждался и стратегический мост через реку Северский Донец, который ждал этого 17 лет. В этом году проведен масштабный капитальный ремонт как дороги, так и моста.

Общая стоимость работ составила 22,8 млн грн – из государственного и местных бюджетов.

1 сентября в Харькове был открыт крупнейший в Украине Региональный центр предоставления административных услуг, где можно получить 450 видов услуг – пенсионные, социальные, миграционные, административные, фискальные, кадастровые. Строительство Регионального ЦПАУ реализован при финансовой поддержке посольства США в Украине и USAID.

ХЕРСОНЩИНА: АВИАРЕЙСЫ В СТОЛИЦУ, ТЕРМИНАЛ НА ДНЕПРЕ И БАРЖА С АРБУЗАМИ

Прорывом года Херсонщины можно считать установление регулярных авиарейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев, которые осуществляются дважды в день с апреля этого года самолетами авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

К достижениям в области надо отнести и открытие нового зерноперегрузочного терминала на Днепре в городе Голая Пристань, построенного компанией «Нибулон» на средства Европейского инвестиционного банка. Стоимость строительства Голопристанского терминала – более 500 млн гривен. Он занимает площадь 7,5 га. Объем хранения зерна составляет здесь 77 тыс. тон. Суточная мощность терминала по отгрузке на водный транспорт – 12 тыс. тонн.

Фото с сайта hyser.com.ua

Кстати, именно с этого причала и впервые за последние 14 лет Херсонщина отправила свои знаменитые арбузы в Киев. Баржа, загруженная 250-ю тоннами арбузов, выращенных херсонскими фермерами, прибыла в Переяслав-Хмельницкий, а ягода была доставлена в столицу автотранспортом в супермаркеты сети «Сильпо» и распродана киевлянам и гостям столицы за рекордные два дня.

ЧЕРНИГОВЩИНА: ОТГ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО И АГРОРЕКОРД

Подводя итоги 2017 года, власть, прежде всего, Черниговщины гордится ходом децентрализации в области. Ведь по данным мониторинга Минрегионстроя Украины, по темпам создания объединенных территориальных громад Черниговщина занимает третье место в государстве. На сегодняшний день здесь создано уже 37 объединенных территориальных громад (ОТГ).

Процесс децентрализации положительно влияет на развитие населенных пунктов региона, бюджеты которых существенно возрастают. Ярким примером этого являются масштабные преобразования в городе Чернигове, где, прежде всего, в глаза бросаются изменения в благоустройстве областного центра. На соответствующие работы и мероприятия из городского бюджета потрачено более 310 млн грн, что на 116 млн превышает аналогичные расходы 2016 года.

А еще в этом году, впервые за последнее пятилетие, Черниговская область получила положительное сальдо по итогам как внутриэкономической, так и внешнеэкономической деятельности: произвела продукции больше, чем потребила и экспортировала больше, чем импортировала.

Также в этом году установлен новый аграрный рекорд – намолочено 4 млн тонн зерна против 3,74 млн тонн прошлого года.

Антонина Мних, Людмила Блик, Ирина Дружук, Татьяна Когутич, Елена Колгушева, Алла Мирошниченко, Михаил Бублик, Михаил Аксанюк, Сергей Ханин, Олег Снитовский, Светлана Лигостаева, Валерий Староселец, Наталья Потапчук.; Укринформ.