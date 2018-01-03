Политический прогноз на 2018 год: давление на НАБУ, подготовка к выборам и оружие от Запада

В 2018 году политика может выйти на улицы, считает политический эксперт Виктор Небоженко. Он прогнозирует: кризис государственности приведет к тому, что политические вопросы будут решаться в стычках парамилитарных групп. Его коллега Богдана Бабич добавляет: в условиях политического склероза части общества в предвыборный год некоторыми избирателями будет легко манипулировать.

Зато исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что 2018-й пройдет относительно стабильно.

Богдана Бабич. Она ссылается на недавнее В 2018 году Украина может получить оружие от своих западных партнеров – основания этого ожидать видит политический эксперт. Она ссылается на недавнее снятие эмбарго на продажу оружия Украине из Канады. По мнению эксперта, это, а также готовность США предоставить оружие Украине, свидетельствует не только о военной, но и о политической поддержке.

Это сигнал всему миру, что американцы поддерживают Украину и все-таки не считают, что это «внутренний конфликт» Богдана Бабич

«Это сигнал всему миру, что американцы поддерживают Украину и все-таки не считают, как бы Россия не пыталась навязать это миру, что это «внутренний конфликт», потому что, конечно, если в Украине «внутренний конфликт», то никто оружие не предоставляет», – объясняет Бабич в студии «Утренней Свободы».

Она несколько менее оптимистична в прогнозах относительно внутриполитической ситуации в Украине, ведь 2018 год станет последним перед выборами.

«У части общества действительно есть политический склероз: увидят яркого политика и сразу пытаются ему поверить или действительно ведутся на эти слова, эмоционально воспринимают других политиков, которые тоже многое обещают. В этом проблема, конечно. Но есть и плюс, потому что критическая масса населения, которая начинает думать, все-таки увеличивается», – рассуждает эксперт.

Введение антикоррупционных органов или вообще усиленная работа в этом направлении является прямой угрозой и президенту, и коалиции Богдана Бабич

В начале декабря 2017 в Верховной Раде зарегистрировали, но не рассматривали законопроект №7362, который мог предоставить народным депутатам право увольнять руководителей антикоррупционных органов. Богдана Бабич уверена, что попытки взять под контроль НАБУ и САП в 2018 году не прекратятся.

«Введение антикоррупционных органов или вообще усиленная работа в этом направлении является прямой угрозой и президенту, и коалиции, имеющейся на данный момент. Мы уже увидели, что за это время, если анализировать события, произошедшие за эти несколько лет, наши чиновники, обладающие полнотой власти, не хотят объявленных изменений», – констатирует она.

Богдана Бабич

По оценке Бабич, политическое давление на НАБУ уже вызвало раздражение в США.

«Предупреждение с американской стороны было достаточно серьезное, потому что им не понравилось разоблачения агентов НАБУ, к подготовке которых ФБР приложило усилия, им не понравилось такое давление на НАБУ, им не понравились попытки вообще остановить антикоррупционный курс. Они не для того вкладывают такие деньги в Украине, не для того имеют такой конфликт с Россией. Не для того Европа накладывает санкции на Россию и теряет экономически, чтобы, извините, наша верхушка на этом наживалась и ничего не меняла в Украине. Американцы не любят чувствовать себя лузерами, они скорее могут создать условия для смены президента», – предостерегает эксперт.

Ослабление государственности хорошо видно по фундаментальному институту – Верховной Раде Виктор Небоженко

Политический эксперт Виктор Небоженко, в свою очередь, называет 2017-й «годом упущенных возможностей». Основную проблему он видит не столько в торможении антикоррупционных реформ, сколько в кризисе самих государственных институтов Украины.

«Ослабление государственности хорошо видно по фундаментальному институту – Верховной Раде. Впервые 2017 отличается от 1991-го, 1996, 2004, 2014-го тем, что основной институт власти – парламент – работал без большинства», – уверен Небоженко.

По его мнению, это свидетельствует об отсутствии ответственности у тех, кто имеет власть, и может привести к тому, что политика в новом году выйдет на улицы.

«В 2018 году мы будем видеть конфликты между уличными бандформированиями различных политических сил, между паламилитарнимы группами с разной политической ориентацией. Будем видеть постоянные вспышки недовольства по любому поводу, не обязательно, чтобы Саакашвили прыгал из окна или, наоборот, заходил в дверь», – объясняет эксперт.

Проживем 2018 под знаком президентской кампании – Магда

Богдана Бабич считает этот прогноз фактически описанием действительности.

Дефицит справедливости в обществе и потеря легитимности нашими государственными институтами заставляет людей брать ответственность на себя Богдана Бабич

«Мы разве не видим это постоянное закипание, как будто в чайнике вода кипит? Постоянные акции под судами, перекрытие улиц по разному поводу. Этот дефицит справедливости, который сейчас есть в обществе, и потеря легитимности нашими государственными институтами заставляет людей брать ответственность на себя», – констатирует она.

Бабич подчеркивает, что даже в случае досрочных выборов остается нерешенной проблема электората. По ее мнению, проблему должно решить внедрение механизмов, которые не позволили бы манипулировать избирателями.

«Кем легко манипулировать? Людьми или малообразованными, или очень бедными, которые готовы продать свой голос. Нам нужно придумать модель, которая поможет быстро выйти из этой ситуации. А для этого нужно выбрать власть, потому что как начинается формирование институтов: граждане голосуют или продают свой голос, и мы получаем ту картину, которую имеем сейчас в Верховной Раде», – объясняет она.

Зато политэксперт и исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда прогнозирует, что 2018 год будет достаточно стабильным для действующей власти.

Евгений Магда

«Думаю, что мы проживем 2018 под знаком президентской кампании. Хотя она будет в 2019 году, но подготовительный процесс будет продолжаться именно в 2018-м, все основные игроки стартуют. Это связано с тем, что очень многие не определились, многие люди не знают, как и за кого им голосовать, и соответственно участники предстоящей гонки будут агитировать за себя различными способами, и в соцсетях, и по телевидению, и делать это достаточно энергично», – уверен он.

Сценарий досрочных выборов, по мнению эксперта, невыгоден ни одной из групп интересов.

«Основные игроки ... им интереснее, я думаю, перетерпеть и, возможно, получить дополнительные ресурсы. Будет идти пока такая подковерная борьба, учитывая то, что будут обкатываться различныетехнологии по увеличению своего влияния и собственной политической важности», – убежден Магда.

Источник: Радіо Свобода