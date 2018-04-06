Лотереи по-украински. Выигрывают только депутаты и чиновники?

В 2000 году в Зимбабве определяли победителя национальной лотереи, которую проводила Банковская корпорация. В лотерее мог участвовать любой клиент банка, на счетах которого в течение декабря 1999 года находилось пять и более тысяч зимбабвийских долларов. «Совершенно случайно» главный выигрыш в размере 100 тысяч местных долларов получил президент страны Роберт Мугабе. Воспользовавшись рецептом удачи по-зимбабвийски, украинские чиновники и политики также начали играть в лотереи.

И выигрывать! И даже несколько раз подряд. Кому в Украине везет по-крупному, разбирались в издании EtCetera.

ВЕЗУНЧИК ГОДА

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко подал декларацию за 2017 год, согласно которой доходы народного депутата составили 20,6 миллиона гривен. Среди источников дохода Ляшко указал национальную лотерею «Фаворит спорт», в которую он выиграл более 571 тыс. гривен.

Ляшко сообщил, что трижды выигрывал и получил в качестве призовых довольно внушительные суммы. Как ни странно, но такому везению нардепа многие не поверили. Некоторые даже подсчитали, что только в одном из 750 триллионов случаев Ляшко мог трижды подряд выиграть суммы, которые он указал в своей декларации.

Но оказывается, что Ляшко – не первый азартный счастливчик в украинском политикуме. Судя по декларациям украинских чиновников, в период с 2015 по 2018 год они выиграли в лотерею 7,874 млн гривен.

ЛОВКОСТЬ РУК И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Больше всех в лотерею удалось выиграть Павлу Кишкару – народному депутату от «Самопопочи». В своей декларации за 2015 год он указал, что выиграл в лотерею 1,2 млн гривен. По его словам, столь крупный выигрыш достался нардепу благодаря "глубокому математическому анализу".

Супруга начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза, выиграла в лотерее 777 тысяч гривен.

ПОМОГ ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ ГОГОЛЯ

В свой день рождения начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла в лотерею «Лото-Забава» 1 миллион гривен. Секрет успеха оказался прост: во время экскурсии в усадьбу Гоголя на Полтавщине она посидела на "магическом камне и загадала выиграть миллион". В принципе, все так могут, – ничего необычного.

Правда, свой приз счастливица теперь получает частями – ей пока выплатили около 300 тысяч гривен. Но останавливаться на достигнутом она не собирается и намерена побороться за джек-пот в размере 3 миллиона гривен.

РАДИКАЛАМ ЧАСТО ВЕЗЕТ

Алексей Ленский и Олег Ляшко

Однопартиец Олега Ляшко Алексей Ленский тоже часто выигрывал в лотерею. Впервые это случилось с ним в 2015 году – тогда он выиграл в «Украинской национальной лотерее» 9,5 тыс. гривен. В 2016 году удача улыбнулась радикалу шире – он получил почти 562 тыс. гривен. В 2017 году, согласно декларации, Ленский снова сумел выиграть, но всего лишь 76,5 тыс. гривен.

МЕТОД ЛЯШКО

После того, как Ляшко, вдохновленный успехом коллег, сумел целых три раза поймать удачу за хвост, им почему-то заинтересовались вовсе не математики, а НАБУ, которое заподозрило нардепа в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. После этого, вероятно, счастливчиков в рядах нардепов поубавится.