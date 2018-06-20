Скамьи для жима и лавки для пресса – как выбрать и купить

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Хотите за короткое время получить подтянутое тело? Тогда вам не обойтись без силовых тренировок. В перечень самых востребованных силовых тренажеров входят лавка для пресса и доска для жима.
Специалисты компании СпортМаркет, рассказывают о их разновидностях и принципах выбора.
Доска для пресса – тренажер, используемый для вырисовки рельефа мышц туловища. Он состоит из лавки и специальных валиков для упора. Доступные в настоящий момент модели отличаются друг от друга назначением, конструкцией и показателями нагрузки.
В процессе выбора ключевую роль играют такие факторы, как физическая подготовка, функциональность, качество и эргономичность. Оптимальным вариантом для новичков является модель с горизонтальной поверхностью, а тем, кто желает увеличить нагрузку больше подойдет вариант с изогнутой спинкой. Функциональность образца определяет возможность регулирования угла наклона и упора для ног.
Качественное оборудование, способное выдержать большие нагрузки, изготовляется из стали. Обивочный материал должен быть плотным и не скользким. Валики для стоп должны быть в меру твердыми. Лучше купить скамью для пресса со складной конструкцией. Она не требует большого пространства для хранения.
Скамья под штангу – тренажер силовой группы, созданный с целью тренировки трицепсов и грудных мышц. Он объединяет возможности скамьи и дополнительного оснащения (стойки, подставки и пр.). Рассмотрим две главных разновидности этого спортивного оборудования.
Долговечные приспособления изготовляются из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Обращайте внимание и на технологические параметры. Оптимальное расстояние между вертикальными планками равно 1.10 м, длина лавки – 1.21 м, а ширина – 38 см.
Тем, кто занимается без партнера, стоит купить скамью для жима с ограничителями. Данное оснащение понижает травмоопасность самостоятельных тренировок. Для использования в домашних условиях наиболее удобна складная конструкция.
Вопреки распространенному мнению, силовые тренировки нужны не только бодибилдерам. Это неотъемлемая часть любой фитнес-программы. Поэтому приобретение силовой скамьи для жима – позволит быстро добиться видимых результатов.
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