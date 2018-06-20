Скамьи для жима и лавки для пресса – как выбрать и купить

Хотите за короткое время получить подтянутое тело? Тогда вам не обойтись без силовых тренировок. В перечень самых востребованных силовых тренажеров входят лавка для пресса и доска для жима.

Специалисты компании СпортМаркет, рассказывают о их разновидностях и принципах выбора.

Скамья для пресса и спины

Доска для пресса – тренажер, используемый для вырисовки рельефа мышц туловища. Он состоит из лавки и специальных валиков для упора. Доступные в настоящий момент модели отличаются друг от друга назначением, конструкцией и показателями нагрузки.

Лавочка для пресса с горизонтальной поверхностью. Это лавка с поверхностью, расположенной под углом. Изменение угла позволяет варьировать нагрузки. Данная модель задействует все мышцы торса.

Скамейка с наклонной спинкой. Оборудована регулируемой поверхностью для создания угла между спиной и нижней частью туловища. Оборудование подходит для прокачки разных мышц торса. Идеально подходит для занятий с повышенной интенсивностью.

Скамья с изогнутой спинкой. Состоит из изогнутого сидения и захватов для ног. Конструкция спинки дает повышенную нагрузку при сгибании. По убеждению врачей, занятия на данном снаряде помогают растянуть и выпрямить позвоночник.

Римская скамья. Выглядит как небольшое сидение с дополнительными приспособлениями для ног. Позволяет прорабатывать мышечный корсет, брюшной пресс и ягодицы. Способствует развитию опорно-двигательного аппарата.

Как выбрать лавку для пресса

В процессе выбора ключевую роль играют такие факторы, как физическая подготовка, функциональность, качество и эргономичность. Оптимальным вариантом для новичков является модель с горизонтальной поверхностью, а тем, кто желает увеличить нагрузку больше подойдет вариант с изогнутой спинкой. Функциональность образца определяет возможность регулирования угла наклона и упора для ног.

Качественное оборудование, способное выдержать большие нагрузки, изготовляется из стали. Обивочный материал должен быть плотным и не скользким. Валики для стоп должны быть в меру твердыми. Лучше купить скамью для пресса со складной конструкцией. Она не требует большого пространства для хранения.

Скамья для жима лежа

Скамья под штангу – тренажер силовой группы, созданный с целью тренировки трицепсов и грудных мышц. Он объединяет возможности скамьи и дополнительного оснащения (стойки, подставки и пр.). Рассмотрим две главных разновидности этого спортивного оборудования.

Горизонтальные скамьи для штанги. Данный тип тренажеров представляет собой стойку с горизонтальной поверхностью и перекладинами для штанги. Конструкция регулируется по высоте.

Наклонные скамьи. Главная отличительная особенность – возможность регулировки по наклону лавки. Это позволяет заниматься со штангой как лежа, так и в сидячем положении. Такие модели походят для работы с гантелями.

Как выбрать скамейку для жима

Долговечные приспособления изготовляются из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Обращайте внимание и на технологические параметры. Оптимальное расстояние между вертикальными планками равно 1.10 м, длина лавки – 1.21 м, а ширина – 38 см.

Тем, кто занимается без партнера, стоит купить скамью для жима с ограничителями. Данное оснащение понижает травмоопасность самостоятельных тренировок. Для использования в домашних условиях наиболее удобна складная конструкция.

Вопреки распространенному мнению, силовые тренировки нужны не только бодибилдерам. Это неотъемлемая часть любой фитнес-программы. Поэтому приобретение силовой скамьи для жима – позволит быстро добиться видимых результатов.