Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Скамьи для жима и лавки для пресса – как выбрать и купить

20.06.2018 10:04

Хотите за короткое время получить подтянутое тело? Тогда вам не обойтись без силовых тренировок. В перечень самых востребованных силовых тренажеров входят лавка для пресса и доска для жима.

Специалисты компании СпортМаркет,  рассказывают о их разновидностях и принципах выбора.

Скамья для пресса и спины

Скамья для пресса и спины

Доска для пресса – тренажер, используемый для вырисовки рельефа мышц туловища. Он состоит из лавки и специальных валиков для упора. Доступные в настоящий момент модели отличаются друг от друга назначением, конструкцией и показателями нагрузки.

  • Лавочка для пресса с горизонтальной поверхностью. Это лавка с поверхностью, расположенной под углом. Изменение угла позволяет варьировать нагрузки. Данная модель задействует все мышцы торса.
  • Скамейка с наклонной спинкой. Оборудована регулируемой поверхностью для создания угла между спиной и нижней частью туловища. Оборудование подходит для прокачки разных мышц торса. Идеально подходит для занятий с повышенной интенсивностью.
  • Скамья с изогнутой спинкой. Состоит из изогнутого сидения и захватов для ног. Конструкция спинки дает повышенную нагрузку при сгибании. По убеждению врачей, занятия на данном снаряде помогают растянуть и выпрямить позвоночник.
  • Римская скамья. Выглядит как небольшое сидение с дополнительными приспособлениями для ног. Позволяет прорабатывать мышечный корсет, брюшной пресс и ягодицы. Способствует развитию опорно-двигательного аппарата.
 

Как выбрать лавку для пресса

В процессе выбора ключевую роль играют такие факторы, как физическая подготовка, функциональность, качество и эргономичность. Оптимальным вариантом для новичков является модель с горизонтальной поверхностью, а тем, кто желает увеличить нагрузку больше подойдет вариант с изогнутой спинкой. Функциональность образца определяет возможность регулирования угла наклона и упора для ног.

Качественное оборудование, способное выдержать большие нагрузки, изготовляется из стали. Обивочный материал должен быть плотным и не скользким. Валики для стоп должны быть в меру твердыми. Лучше купить скамью для пресса со складной конструкцией. Она не требует большого пространства для хранения.

Скамья для жима лежа

Скамья под штангу – тренажер силовой группы, созданный с целью тренировки трицепсов и грудных мышц. Он объединяет возможности скамьи и дополнительного оснащения (стойки, подставки и пр.). Рассмотрим две главных разновидности этого спортивного оборудования.

  • Горизонтальные скамьи для штанги. Данный тип тренажеров представляет собой стойку с горизонтальной поверхностью и перекладинами для штанги. Конструкция регулируется по высоте.
  • Наклонные скамьи. Главная отличительная особенность – возможность регулировки по наклону лавки. Это позволяет заниматься со штангой как лежа, так и в сидячем положении. Такие модели походят для работы с гантелями.

Скамья для жима лежа

Как выбрать скамейку для жима

Долговечные приспособления изготовляются из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Обращайте внимание и на технологические параметры. Оптимальное расстояние между вертикальными планками равно 1.10 м, длина лавки – 1.21 м, а ширина – 38 см.

Тем, кто занимается без партнера, стоит купить скамью для жима с ограничителями. Данное оснащение понижает травмоопасность самостоятельных тренировок. Для использования в домашних условиях наиболее удобна складная конструкция.

Вопреки распространенному мнению, силовые тренировки нужны не только бодибилдерам. Это неотъемлемая часть любой фитнес-программы. Поэтому приобретение силовой скамьи для жима –   позволит быстро добиться видимых результатов.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...