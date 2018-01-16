В Николаеве задержаны члены ОПГ, возглавляемой оппо-депутатом горсовета

Вечером 15 января в Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Игорь Копейка. Об этом написал в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержан с поличным членов преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал Луценко.

По информации генерального прокурора, данная группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. В настоящее время 5 участников группы задержаны.

"Пусть приснится им мультик", - такими словами заканчивает свой пост Юрий Луценко, тем самым намекая на причастность задержанных в известной ОПГ "Мультика".

Напомним, что главарь данной ОПГ Михаил Титов, известный в Николаеве как "Мультик" вместе с четырьмя подельниками, был задержан правоохранителями в августе 2017 года.

Тогда Юрий Луценко заявил, что задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиянием на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

Слова генпрокурора подтвердил глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко, который в эфире телеканала "112 Украина" подчеркнул, что группировка действовала на протяжении десяти лет на территории Николаевской области. // 112.ua