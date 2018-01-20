На Чернігівщині військова прокуратура Деснянського гарнізону затримала підполковника на хабарі

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20 січня 2018 року військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України спільно працівниками Управління служби безпеки України в Чернігівській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди підполковником К. в одній із військових частин в Чернігівській області.
Грошові кошти у розмірі 4 800 грн. призначалися за не притягнення військовослужбовців військової служби за контрактом до дисциплінарної відповідальності.
Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.
Вищевказаного полковника К. було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вирішуються питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на його майно.
Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України
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