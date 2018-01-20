На Чернігівщині військова прокуратура Деснянського гарнізону затримала підполковника на хабарі

20 січня 2018 року військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України спільно працівниками Управління служби безпеки України в Чернігівській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди підполковником К. в одній із військових частин в Чернігівській області.

Грошові кошти у розмірі 4 800 грн. призначалися за не притягнення військовослужбовців військової служби за контрактом до дисциплінарної відповідальності.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події. На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Вищевказаного полковника К. було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вирішуються питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на його майно.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України