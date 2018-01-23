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В Киеве завтра ограничат движение по Московскому мосту

23.01.2018 15:02

Ограничение связано с ремонтными работами

В Киеве 24 января из-за проведения ремонтных работ ограничат движение по Московскому мосту. Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора" в Facebook.

Московский мост в Киеве

"С 10:00 до 15:00 24.01.2018 в связи с выполнением ремонтных работ на Московском мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения", – говорится в сообщении. // 112.ua

 

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