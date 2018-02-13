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Навальный подал в суд на Роскомнадзор за запрет расследования «похождений» Приходько и Дерипаски

13.02.2018 14:38

 Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном совместному отдыху олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Политик считает действия регулятора незаконными и требует исключить страницы его блога из реестра запрещенной информации.

Газета "Ведомости", ознакомившаяся с документом, уточняет, что соответствующий иск поступил в Таганский районный суд Москвы.
 
Навальный подал в суд на Роскомнадзор, пытающийся заблокировать его расследование о Приходько и ДерипаскеВ заявлении подчеркивается, что согласно Конвенции по правам человека свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в расследовании ФБК такой информации нет.
 
Навальный отметил, что расследование было проведено на основании открытых источников - книги модели Насти Рыбки "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха", фотографий из Instagram и других открытых сведений.
 
Кроме того, согласно постановлению Верховного суда информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым, уточнил оппозиционер.
 
"Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации", - говорится в иске. Навальный указал, что данная тема представляет интерес для общества, что подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на YouTube (почти четыре миллиона на момент подачи иска).
 
Политик подчеркнул, что обсуждение расследования способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка. "Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией заявлений в правоохранительные органы", - отметил Навальный.
 
Накануне Навальный в новом видео объяснил, в чем, по его мнению, проблема Роскомнадзора, который ссылается на судебное решение, "принятое" на заседании, запланированном только на 1 марта

Напомним, 8 февраля, Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению оппозиционера, Дерипаска давал Приходько взятки. Дерипаска оперативно подал иск по месту прописки.
 
Отметим, что на минувшей неделе Роскомнадзор устроил целую кампанию по искоренению фотографий и видеозаписей, использованных Фондом борьбы с коррупцией в расследовании о Дерипаске и Приходько. Удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске регулятор обязал в том числе и NEWSru.com. // NEWSru.com


 

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