Очередная стрельба в американской школе: несколько погибших, десятки раненых

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Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона, информирует УНН.
“Несколько погибших”, — цитирует телеканал слова сенатора.
Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написал об одном погибшем.
Полиция узнала того, кто стрелял в школе на юге Флориды: им оказался ученик этого учебного заведения, в данный момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.
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