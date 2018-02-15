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Очередная стрельба в американской школе: несколько погибших, десятки раненых

15.02.2018 00:05

Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды. 

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона, информирует УНН.

Стрелок до сих пор на свободе

“Несколько погибших”, — цитирует телеканал слова сенатора.

Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написал об одном погибшем.

Полиция узнала того, кто стрелял в школе на юге Флориды: им оказался ученик этого учебного заведения, в данный момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.

 

 

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