Очередная стрельба в американской школе: несколько погибших, десятки раненых

Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона, информирует УНН.

“Несколько погибших”, — цитирует телеканал слова сенатора.

Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написал об одном погибшем.

Полиция узнала того, кто стрелял в школе на юге Флориды: им оказался ученик этого учебного заведения, в данный момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.