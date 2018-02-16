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В Україні очікується потепління

15.02.2018 18:05

В Україні завтра, 16 лютого, очікується потепління, буде відлига.

За даними синоптика Наталки Діденко, на заході України все ще буде холодно – 0-3 градусів морозу.

«Сніг завтра періодично підсипатиме, на Заході та Півдні атмосфера просто обмежиться хмарною погодою, тобто, без істотних опадів. Потепління може провокувати зсуви снігу з дахів, будьте обережними», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє синоптик, у Києві завтра невеликий сніг, температура вдень – близько нуля, а вночі до 3 градусів морозу.

«Вихідними погода буде подібною до п'ятничної, хіба трохи теплішою», – додає Діденко.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що 16 лютого в Україні невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише на заході, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Температура вночі 1- 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

 

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