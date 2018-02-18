В Николае у гражданина Грузии обнаружили детские игрушки, «нафаршированные» наркотой (видео)

В Николаеве полиция задержала 40-летнего ранее судимого гражданина Грузии, у которого изъяли подготовленные для «закладок» наркотики.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Иностранца задержали во время операции «Мигрант». Полиция перехватила информацию, что подозреваемый получит на почте посылку с наркотиками, которые он должен был распространять на территории Николаева путем «закладок». Мужчину задержали, когда он получил на почте пакет и направлялся с ним к своей машине.

«Осмотрев содержимое посылки, оперативники обнаружили в ней несколько мягких детских игрушек. В середине некоторых игрушек нашли 31 сверток с белым порошком. Согласно выводам специалистов, часть из указанных свертков была наполнена метадоном, другая – димедролом», - отметили в полиции.

Подозреваемого задержали, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств»). Выясняются каналы поставки на территорию области наркотиков и причастных к этому лиц. // Преступности НЕТ